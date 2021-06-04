Hülya Karayılan, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Mehmet Karayılan'ın annesinden korkusu yüzünden kendisine geri dönemediğini iddia etti ve boşanmak istediğini belirterek Esra Erol'da programına başvurmuştu.
Kayınvalidesinin hiçbir zaman kendisini kabullenmediğini söyleyen Hülya Karayılan, canlı yayında eşine seslenmişti.
Mehmet Karayılan'ın programa telefonla bağlanmasının ardından karı-koca minyonlarca kişinin önünde birbirlerine hakaret yağdırmıştı.
Mehmet Karayılan'ın dün programa katılması üzerine de karı-koca aralarındaki buzları eritmişti. Programdan kol kola ayrılan çiftten Mehmet Karayılan'ın annesi ise oğlunun boşanmasını istediğini dile getirmişti.