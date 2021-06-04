Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm izle! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. son bölüm izleme ekranı!

DİZİDE BU HAFTA NELER VAR?

''Bu savaşı başlamadan bitireceğim, başlarsa da kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim!''

Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar. Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar.

Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır. Sultan Alaeddin'e sadık askerler ile Türkan Hatun'a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önüne geçmeye uğraşmaktadır.