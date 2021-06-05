Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 05.06.2021 12:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.06.2021 12:37
    ABONE OL

    Usta oyuncu Mahir Günşiray atv'nin yeni dizisi ile ekrana dönüyor

    atv'nin merakla beklenen yeni dizisi için geri sayım başladı. Yaza damga vuracak olan dizinin, genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren oyuncu kadrosu ile dikkat çekti. İlk tanıtımlarıyla büyük ilgi gören Kalp Yarası, usta oyuncu Mahir Günşiray'ın ekrana dönüşünü de müjdeledi.

    Usta oyuncu Mahir Günşiray Kalp Yarası ile ekrana dönüyor

    Yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gören Kalp Yarası, oyuncu Mahir Günşiray'ın ekrana dönüşünü de müjdeliyor. Günşiray, medeniyetlerin buluşma noktası olarak kabul edilen Hatay-Antakya'nın etkileyici coğrafyasında geçen hikayede Güvenci Ailesi'nin reisi Adnan Güvenci karakterini canlandıracak.

    Sektörün duayen ismi Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan Kalp Yarası'na Güvenci ve Velioğlu ailelerinin kıyasıya rekabeti damga vuracak.

    Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban üstlenirken, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad kaleme alıyor.

        Yakında atv ekranında izleyicisi ile buluşacak yeni dizi Kalp Yarası'nın yeni tanıtımı yayınlandı. Çekimleri Hatay-Antakya'da devam eden dizinin tanıtımı yayınlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada gündem oldu.

        Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay-Antakya'da geçen çarpıcı bir öyküyü ekranlara taşıyacak Kalp Yarası'nın ikinci tanıtımında Gökhan Alkan'ın canlandırdığı Ferit'in öyküsünden ilk ipuçları yer aldı.

        Fragmanda, Ferit'in "Sen bakma benim böyle ayakta durduğuma, ben öyle bir darbe aldım ki iyi değilim." sözleri dikkat çekti.

        Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alacak dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

            Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

            Yaz sezonunun en iddialı, en coşku dolu yapımlarından biri olacak Kalp Yarası; genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile çok konuşulacak.

            Kalp yarası, yakında atv'de başlıyor!
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Türkiye'nin keşfi Yunanistan'ı çıldırttı
            Haberler Televizyon Usta oyuncu Mahir Günşiray atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası ile ekrana dönüyor