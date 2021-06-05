Fragmanda, Ferit'in "Sen bakma benim böyle ayakta durduğuma, ben öyle bir darbe aldım ki iyi değilim." sözleri dikkat çekti.

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alacak dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.