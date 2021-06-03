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    • 03.06.2021 19:26
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    • 03.06.2021 19:27
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    ’da pes dedirten olay! 2 çocuğunu arkasında bırakıp kaçan Kamuran kocasıyla yüzleşti yayını terk etmek istedi

    ekranlarında yayınlanan ’da programının bugünkü bölümüne Kamuran- olayı damga vurdu. Kadir Aldemir'in kendisini terk edip başka bir adamdan çocuk yapan eşi Kamuran stüdyoya geldi. Karı-kocanın yüzleşmesi izleyicileri ekran başına kilitledi. İşte detaylar…

    Esra Erol’da pes dedirten olay! 2 çocuğunu arkasında bırakıp kaçan Kamuran kocasıyla yüzleşti yayını terk etmek istedi

    Kadir Aldemir'in kendisini terk edip başka bir adamdan çocuk yapan eşi Kamuran'dan boşanmak istediğini belirterek Esra Erol'da programına başvurmuştu. 12 yıllık evliliğin ardından çocuklarını arkada bırakarak evi terk eden eşinden boşanmak isteyen Kadir Aldemir, eşinin başka birinden doğan bebeğini kendi nüfusuna kaydettirdiğini söylemişti.

    Doğan bebeği Kadir Aldemir'in nüfusuna kaydettiren Kamuran Aldemir, bugünkü canlı yayına katılarak kendini savundu.

    AVUKAT İLE TARTIŞTI!
    Esra Erol'da avukat Hülya Kuran'la da sert diyaloglar yaşayan Kamuran Aldemir, "Devletin koyduğu kural nedeniyle zor durumda kalmak istemiyorum" diyerek izleyenleri şaşırttı. Avukat Kuran'sa soy bağının reddi davasının önemini bir kez daha Esra Erol canlı yayınında açıkladı.

        Çocuklarını görmediği için çok üzgün olduğunu dile getiren Kamuran Hanım, kocasının tehditleri nedeniyle çocuklarından uzak kaldığını öne sürdü. Boşandıktan sonra çocuğumla birlikte ortada kalacağım sözlerini kullanan Kamuran Hanım, yaşananlardan kocası Aldemir'i sorumlu tuttu.

        Kocasının kendisine şiddet uyguladığını da iddia eden Aldemir, "Gece gündüz çalışıyordu ama bizim için değil. Kendi kumar borçlarını kapatmak için" ifadelerini kullandı.

        ERKEK KARDEŞ ABLASININ SÖZLERİNİ YALANLADI!
        Kaçtığı için pişman olduğunu dile getiren Aldemir, başka bir çaresinin olmadığını tekrarladı. Kendi ailesinden korktuğunu belirten genç kadına atv canlı yayınına bağlanan erkek kardeşi sert tepki gösterdi.

        İsminin açıklanmasını istemeyen erkek kardeş, ablasının yalan söylediğini ifade ederek "Zaman zaman bizden mesajlar gitmiş olabilir ama kimse onu öldürerek elini kana bulamaz. Hepimizin kendi ailesi ve çocuğu var" dedi.

            Kız kardeşlerinin paragöz olduğunu ifade eden erkek kardeş, "Babam isterse eve döner. Konuşan konuşur ama ben kendisiyle muhatap olmam" diye konuştu.

            Erkek kardeşinin söyledikleri üzerine şoke olan Kamuran Aldemir, kocası Kadir Aldemir'in konuşmasına dahi tahammül edemedi. Üç çocuk annesi kadın, programı terk etmek istedi. Esra Erol ise Aldemir'e yardım etmek istediğini ifade etti.

            KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI
            Kamuran Aldemir'in kaçtığı iddia edilen Uğur adlı kişinin soyadınınsa Karataş olduğu ortaya çıktı. Esra Erol yayınına bağlanan Uğur Karataş'ın eski kayınpederi, damadının kızıyla da internetten tanıştığını belirtti. Karataş'ın cezaevine girip çıktığını söyleyen eski kayınpeder, "Kamuran'a tavsiyem kesinlikle bu adamdan kurtulmasıdır" dedi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da pes dedirten olay! 2 çocuğunu arkasında bırakıp kaçan Kamuran kocasıyla yüzleşti yayını terk etmek istedi