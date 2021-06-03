Esra Erol’da pes dedirten olay! 2 çocuğunu arkasında bırakıp kaçan Kamuran kocasıyla yüzleşti yayını terk etmek istedi

Kadir Aldemir'in kendisini terk edip başka bir adamdan çocuk yapan eşi Kamuran'dan boşanmak istediğini belirterek Esra Erol'da programına başvurmuştu. 12 yıllık evliliğin ardından çocuklarını arkada bırakarak evi terk eden eşinden boşanmak isteyen Kadir Aldemir, eşinin başka birinden doğan bebeğini kendi nüfusuna kaydettirdiğini söylemişti.
Doğan bebeği Kadir Aldemir'in nüfusuna kaydettiren Kamuran Aldemir, bugünkü canlı yayına katılarak kendini savundu.
AVUKAT İLE TARTIŞTI!
Esra Erol'da avukat Hülya Kuran'la da sert diyaloglar yaşayan Kamuran Aldemir, "Devletin koyduğu kural nedeniyle zor durumda kalmak istemiyorum" diyerek izleyenleri şaşırttı. Avukat Kuran'sa soy bağının reddi davasının önemini bir kez daha Esra Erol canlı yayınında açıkladı.