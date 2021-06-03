Esra Erol’da pes dedirten olay! 2 çocuğunu arkasında bırakıp kaçan Kamuran kocasıyla yüzleşti yayını terk etmek istedi

ERKEK KARDEŞ ABLASININ SÖZLERİNİ YALANLADI!

Kaçtığı için pişman olduğunu dile getiren Aldemir, başka bir çaresinin olmadığını tekrarladı. Kendi ailesinden korktuğunu belirten genç kadına atv canlı yayınına bağlanan erkek kardeşi sert tepki gösterdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen erkek kardeş, ablasının yalan söylediğini ifade ederek "Zaman zaman bizden mesajlar gitmiş olabilir ama kimse onu öldürerek elini kana bulamaz. Hepimizin kendi ailesi ve çocuğu var" dedi.