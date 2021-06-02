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    • 02.06.2021 22:46
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    ? diziden ayrılıyor mu?

    ? diziden ayrılıyor mu? Sadakatsiz Derin'in ölüp ölmediği dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte heyecan yükseldi. Peki, Sadakatsiz Derin öldü mü?

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin diziden ayrılıyor mu?

    Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz dizisinin Derin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi, sezon finaliyle ekran macerasına ara verecek. Dizide heyecan doruk noktasına çıkarken, Sadakatsiz Derin öldü mü sorusuna da arama motorlarında yanıt aranıyor. İşte, Sadakatsiz Derin hakkında merak edilen bilgiler...

    SADAKATSİZ DERİN ÖLDÜ MÜ?

    Sadakatsiz Derin'in ölüp ölmediği dizinin bu bölümünde belli olacak. Sezon finalinin ardından Derin'in diziye devam edip etmeyeceği öğrenilecek.

    SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir.

    Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

    Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?
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