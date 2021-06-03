Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal ölüyor mu? Diziden ayrılacak mı?

Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal kimdir? TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal ölüyor mu? Dizide yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken, Kemal Dereli'nin veda edip etmeyeceği de araştırılıyor. Sezon finali yapacak olan dizide Ahmet Kural tarafından canlandırılan Kemal'in akıbetine yönelik aramalar başladı.
BİR ZAMANLAR KIBRIS KEMAL ÖLÜYOR MU?
Nikos ile karşı karşıya geldiği sahne sonrası Kemal ölecek mi sorusuna yanıt aranıyor. Ahmet Kural'ın hayat verdiği Kemal'in dizi kadrosundan ayrılmasına yönelik bir açıklama bulunmuyor. Son bölümde konu, netlik kazanacak.
AHMET KURAL KİMDİR?
Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal karakterine hayat veren Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi. Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar verdi ve çocukluğu, Kütahya, Denizli, Silopi, Karaman ve Nevşehir'de geçti.
Kural lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.