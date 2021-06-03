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    • Televizyon
    • 03.06.2021 19:54
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    • 03.06.2021 19:54
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    Kemal kimdir? ölüyor mu? Diziden ayrılacak mı?

    Kemal kimdir? ölüyor mu? Perşembe akşamı yayınlanan dizide yer alan Kemal karakterinin kim olduğu merak ediliyor. Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın canlandırdığı Kemal'in akıbeti merak ediliyor. Kemal'ın ölebileceği ve diziden ayrılabileceği iddia ediliyordu.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal ölüyor mu? Diziden ayrılacak mı?

    Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal kimdir? TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal ölüyor mu? Dizide yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken, Kemal Dereli'nin veda edip etmeyeceği de araştırılıyor. Sezon finali yapacak olan dizide Ahmet Kural tarafından canlandırılan Kemal'in akıbetine yönelik aramalar başladı.

    BİR ZAMANLAR KIBRIS KEMAL ÖLÜYOR MU?

    Nikos ile karşı karşıya geldiği sahne sonrası Kemal ölecek mi sorusuna yanıt aranıyor. Ahmet Kural'ın hayat verdiği Kemal'in dizi kadrosundan ayrılmasına yönelik bir açıklama bulunmuyor. Son bölümde konu, netlik kazanacak.

    AHMET KURAL KİMDİR?

    Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal karakterine hayat veren Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi. Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar verdi ve çocukluğu, Kütahya, Denizli, Silopi, Karaman ve Nevşehir'de geçti.

    Kural lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

        Eğitimi sırasında Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

        2010 yılında Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde yer aldı. İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı. 4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.
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