Esra Erol'da programına başvuran Fatma Hanım, eşinin kendisine boşanma davası açtığını, hayatlarına başka bir kadının girmesiyle aralarının bozulduğundan bahsetmişti.
Kendisinden yaşça küçük Suat Bey'i hala çok sevdiğini belirten Fatma Hanım, eşinin kendisini defalarca aldattığını iddia etmişti.
Fatma Hanım, bugün yayınlanan canlı yayında eşi Suat Bey'le yüzleşti. Boşanma konusunda kararsız kalan Fatma Hanım, "Ben boşanırsam o kadınla rahat edecekler. Bu yüzden boşanmayacağım" diyerek son kararını açıkladı.