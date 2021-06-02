Fatma Hanım, bir yüzün göstererek "Bu kimin küpesi, hangi hatunun küpesi?" diye sordu.

Taksi şoförlüğü yapan ve "Eşim işteyken beni sürekli görüntülü arıyor, müşterileri görmek istiyor, çok kıskanç" diyen Suat Bey, küpenin arabaya düştüğünü, eve getirdiğini, hatta diğer tekini de bulursa eşi taksın diye düşündüğünü söyledi.