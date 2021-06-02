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    • Televizyon
    • 02.06.2021 19:11
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    • 02.06.2021 19:38
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    ’da ilginç olay! “Karadeniz turuna çıkıyorum diye Esra Erol'a geldim” dedi 15 yaş küçük kocasıyla canlı yayında yüzleşti

    Hafta içi her gün ekranlarında izleyiciyle buluşan ’da programına ve ’in hikayesi damga vurdu. “Karadeniz turuna çıkıyorum diye Esra Erol'a geldim” diyen Fatma Hanım, eşi Suat Bey’le canlı yayında yüzleşti. İşte detaylar…

    15 yaş küçük kocasıyla canlı yayında yüzleşti!

    Esra Erol'da programına başvuran Fatma Hanım, eşinin kendisine boşanma davası açtığını, hayatlarına başka bir kadının girmesiyle aralarının bozulduğundan bahsetmişti.

    Kendisinden yaşça küçük Suat Bey'i hala çok sevdiğini belirten Fatma Hanım, eşinin kendisini defalarca aldattığını iddia etmişti.

    Fatma Hanım, bugün yayınlanan canlı yayında eşi Suat Bey'le yüzleşti. Boşanma konusunda kararsız kalan Fatma Hanım, "Ben boşanırsam o kadınla rahat edecekler. Bu yüzden boşanmayacağım" diyerek son kararını açıkladı.

        Öte yandan Fatma Hanım, iki sene önce boşanacakken avukat tuttuğu için eşinin korkup annesi ile gelerek af dilediğini iddia etti.

        Fatma Hanım, bir yüzün göstererek "Bu kimin küpesi, hangi hatunun küpesi?" diye sordu.

        Taksi şoförlüğü yapan ve "Eşim işteyken beni sürekli görüntülü arıyor, müşterileri görmek istiyor, çok kıskanç" diyen Suat Bey, küpenin arabaya düştüğünü, eve getirdiğini, hatta diğer tekini de bulursa eşi taksın diye düşündüğünü söyledi.

        Fatma Hanım, şehir dışından eve geldiğini, eve geldiğinde çarşafın değişmiş olduğunu aynı zamanda da bu küpeyi bulduğunu, taksici müdürünün de "Al bu küpeyi eve götür" dediğinden bahsetti.

            Evin temizliğinin kendisine ait olduğunu ileri süren Suat Bey, çamaşırları bile eşinin 4 sene içerisinde belki 2-3 defa yıkadığını ileri sürdü.

            Suat Bey'in ısrarla boşanmak istemesine rağmen boşanmamakta kararlı olan Fatma Hanım'ın tavrı izleyicilerin tepkisini çekti.

            Esra Erol'da programının Instagram hesabında yapılan ankette ise sosyal medya kullanıcıları Suat Bey'i haklı buldu.

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            Haberler Televizyon Esra Erol’da ilginç olay! “Karadeniz turuna çıkıyorum diye Esra Erol'a geldim” dedi 15 yaş küçük kocasıyla canlı yayında yüzleşti