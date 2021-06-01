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    • 01.06.2021 18:55
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    ’da bir mucize daha gerçek oldu! Stüdyo gözyaşlarına boğuldu dört kardeşin 19 yıllık hasreti sona eriyor

    ’nin sevilen programı ’da kayıpları bulup aileleriyle buluşturmaya devam ediyor. Milyonları ekran başına kilitleyen programda son olarak dramatik hikayeleri olan Yeşim, Halil ve Neşe, hiç görmedikleri kardeşleri Büşra’nın 19 yıl sonra sesini duydu. Dört kardeşin canlı yayındaki konuşması izleyenlere duygusal anlar yaşattı. İşte detaylar…

    Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu!

    Esra Erol'da 19 yıl aranın ardından muhteşem bir buluşma gerçekleşiyor. Yeşim, Halil ve Neşe, 19 yıl önce evlatlık verilen kardeşleri Büşra ile telefonda buluştu.

    İki zihinsel engelli kardeşiyle birlikte Esra Erol canlı yayınına katılan Yeşim, Büşra ile telefonda konuşmanın mutluluğunu yaşadı.

    KARDEŞLERİYLE GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ
    2002 yılında maddi imkansızlıklar nedeniyle farklı bir aileye evlatlık verilen kız kardeşinin izini bulmak için uğraşan Yeşim'in gözyaşları diniyor. Kardeş hasretini geride bırakmaya hazırlanan Yeşim, kardeşi Büşra'yla yaptığı telefon görüşmesinde bu kez mutluluktan ağladı. Büşra'nın kendilerini yaşadığı yere davet etmesi, üç kardeşin mutluluğunu daha arttırdı.

    Kardeşi Büşra'yla konuşurken sesi titreyen Yeşim, "19 senedir hep aklımdaydın" sözlerini kullandı. Büşra'nın telefonda Neşe ve Halil'le görüşmesi ise izleyenleri duygulandırdı.

        Şu anki ailesinin çok iyi olduğunu ifade eden Büşra, kardeşlerini düğününe davet ederek sürpriz yaptı.

        Başarılı sunucu Esra Erol ise milyonların önünde kardeşleri buluşturacağına dair söz verdi.

        NE OLMUŞTU?
        Gözyaşları içinde kardeşini bulmak istediğini dile getiren 28 yaşındaki Yeşim Karadurmuş, kardeşleri Neşe Mıhçı ve Halil Mıhçı'nın engelli olduğunu belirterek şunları söylemişti: "Biz buraya 19 sene önce evlatlık verilen kardeşimiz Gamze için geldik. Sadece 10 günlük bir bebekken gördüm onu.

            Başında çok ağladım; ertesi gün gidecek, bir daha göremeyeceğim, kavuşamayacağım diye. Kendim de aramak istedim ama olmadı, beceremedim. Çok kez denedim, tanıdıklar da vardı. Fotoğrafını görmek istedim, göremedim"

            Yeşim Karadurmuş, kardeşinin neden evlatlık verildiğini de şöyle anlatmıştı: "Babam çiftçi, annem ev hanımı. Dördüncü kardeşim Gamze, 2002 yılında dünyaya geldi. Gamze olduğunda annem felç geçirdi. Kan grubu da nadir bulunan kanlardan, kan çok aradık. Babam en son askeriyeden buldu. Annem iğnelerle düzeldi.

            O zamanlar ben 9 yaşındaydım, kız kardeşim Neşe Mıhçı 7, erkek kardeşim Halil Mıhçı 1 yaşındaydı. Neşe, bir odayı komple yaktı. Evde yangın çıktı. Durumumuz iyi değildi. Ertesi gün eve birkaç insan geldi. En son gelenler kardeşimi alıp götüreceklerini söyledi. Annemin doğumdan sonra felç geçirmesi ve Neşe'nin evi yakmasından dolayı kardeşimin evlatlık vermeye karar verdiler"

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