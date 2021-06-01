Esra Erol'da 19 yıl aranın ardından muhteşem bir buluşma gerçekleşiyor. Yeşim, Halil ve Neşe, 19 yıl önce evlatlık verilen kardeşleri Büşra ile telefonda buluştu.
İki zihinsel engelli kardeşiyle birlikte Esra Erol canlı yayınına katılan Yeşim, Büşra ile telefonda konuşmanın mutluluğunu yaşadı.
KARDEŞLERİYLE GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ
2002 yılında maddi imkansızlıklar nedeniyle farklı bir aileye evlatlık verilen kız kardeşinin izini bulmak için uğraşan Yeşim'in gözyaşları diniyor. Kardeş hasretini geride bırakmaya hazırlanan Yeşim, kardeşi Büşra'yla yaptığı telefon görüşmesinde bu kez mutluluktan ağladı. Büşra'nın kendilerini yaşadığı yere davet etmesi, üç kardeşin mutluluğunu daha arttırdı.
Kardeşi Büşra'yla konuşurken sesi titreyen Yeşim, "19 senedir hep aklımdaydın" sözlerini kullandı. Büşra'nın telefonda Neşe ve Halil'le görüşmesi ise izleyenleri duygulandırdı.