Survivor'da artık ekranda olmayacak Acun Ilıcalı bizzat açıkladı tam bir hayal kırıklığı! Tarih kesinleşti dengeler altüst... Rekabetin hız kesmediği Survivor'da artık finale 1 aydan kısa bir süre geldi. Kimilerine göre şampiyon şimdiden belli olsa da, kimse yarışmayı bırakmadı ve mücadelesine devam ediyor. Öte yadan kalan 9 yarışmacıdan biri veda edecek ve finale kısa bir süre kala hayal kırıklığına uğrayacak. Acun Ilıcalı bu hafta hem kendisini üzdü hem izleyenleri üzdü. Gözyaşları dolarak anlattığı o olayla birlikte dengeler değişti. İşte detaylar...
TV 8 ekranlarında 2021 sezonu ile seyirci karşısına çıkan Survivor Türkiye programı, nefes kesen mücadelelerin olduğu bölümler ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
Sevilen programda artık finale 1 aydan daha az bir zaman kaldı ve yarışmacılar arasındaki final stresi de gün geçtikçe artmaya devam ediyor.