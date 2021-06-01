Ardından haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda parkurda karşı karşıya gelen takımlardan bu kez kazanan taraf Mavi takım olmuştu ve bunun üzerine Kırmızı takım da eleme adayını oylarla Aleyna Çalışkan olarak belirlemişti. Yani şu an için eleme potasında iki yarışmacı var ve 3. yarışmacının da belirlenmesi ile birlikte halk oylamasının sonucuna göre bir yarışmacı daha programa veda edecek.