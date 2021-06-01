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    • Televizyon
    • 01.06.2021 11:38
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    • 01.06.2021 11:38
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    'da artık ekranda olmayacak bizzat açıkladı tam bir hayal kırıklığı! Tarih kesinleşti dengeler altüst

    TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı 'da finale artık sayılı günlerde kaldı. Yarışmacıların hem hayatta kalma ve hem de şampiyonluk mücadelesi verdiği Survivor'da az yarışmacı kalınca dengeler yerinden oynadı. Yarışmadan şu an 9 yarışmacı var içlerinden biri veda edecek. Finale bu kadar kısa süre kala veda edecek kişi için Survivor tam bir hayal kırıklığı olarak kalacak. Az sayıda yarışmacı kalınca hızlı elemeye geçileceğini daha önce da açıklamıştı. İşte detaylar...

    Survivor'da artık ekranda olmayacak

    Survivor'da artık ekranda olmayacak Acun Ilıcalı bizzat açıkladı tam bir hayal kırıklığı! Tarih kesinleşti dengeler altüst... Rekabetin hız kesmediği Survivor'da artık finale 1 aydan kısa bir süre geldi. Kimilerine göre şampiyon şimdiden belli olsa da, kimse yarışmayı bırakmadı ve mücadelesine devam ediyor. Öte yadan kalan 9 yarışmacıdan biri veda edecek ve finale kısa bir süre kala hayal kırıklığına uğrayacak. Acun Ilıcalı bu hafta hem kendisini üzdü hem izleyenleri üzdü. Gözyaşları dolarak anlattığı o olayla birlikte dengeler değişti. İşte detaylar...

    TV 8 ekranlarında 2021 sezonu ile seyirci karşısına çıkan Survivor Türkiye programı, nefes kesen mücadelelerin olduğu bölümler ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

    Sevilen programda artık finale 1 aydan daha az bir zaman kaldı ve yarışmacılar arasındaki final stresi de gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

        Yarışmacılar, hafta boyunca dokunulmazlık ve ödül oyunları için birbirleri ile mücadele ediyor. Salı günü ekranlara gelen bölümde ise bir yarışmacı adaya veda ediyor ve böylece her hafta bir kişi eksilmiş oluyor. Programda şu an toplam 9 yarışmacı kaldı ve Kırmızı takım ile Mavi takım, Survivor'da kozlarını paylaşmaya devam ediyor.

        Programın ekranlara gelen son bölümünde yine kıyasıya rekabetin görüldüğü dokunulmazlık oyunları oynandı. Önceki dokunulmazlık oyununun kazananı Kırmızı takım olmuştu ve Mavi takım bir eleme adayı belirlemek durumunda kalmıştı. Bunun üzerine Mavi takımın eleme adayı Dora olmuştu.

        Ardından haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda parkurda karşı karşıya gelen takımlardan bu kez kazanan taraf Mavi takım olmuştu ve bunun üzerine Kırmızı takım da eleme adayını oylarla Aleyna Çalışkan olarak belirlemişti. Yani şu an için eleme potasında iki yarışmacı var ve 3. yarışmacının da belirlenmesi ile birlikte halk oylamasının sonucuna göre bir yarışmacı daha programa veda edecek.

            ACUN SÜRPRİZİ DUYURDU

            Programın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, yarışmacılara finale 1 aydan daha az bir zaman kaldığını hatırlatıyor. Ayrıca bir yarışmacı daha elendikten sonra kalan 8 kişinin aynı adada yaşamaya başlayacağı, 4 kişi kaldığında ise artık final haftasına girilmiş olacağı belirtiliyor. Ayrıca ünlü sunucu ve medya patronu Acun Ilıcalı, ödül oyunlarıyla ilgili olarak da açıklamada bulundu.

            Acun Ilıcalı, önümüzdeki hafta Survivor Yunanistan ile yine birlikte bir oyun oynayacaklarını dile getirdi. Dora ve Aleyna Çalışkan'ın ardından belirlenecek olan 3. eleme adayı sonrasında bir isim adaya veda edecek ve Survivor'da artık final için son düzlüğe girilmiş olacak.

            Yarışmadan kimin eleneceği merakla bekleniyor.
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