Masumlar Apartmanı meğer izleyiciyi uyutmuş olmayan şeyi yutturmuş! Han hakkında şok gerçek ortaya çıktı inanamayacaksınız... Sezonun dillerden düşmeyen dizisi Masumlar Apartmanı'nın sezon finaline kısa süre kala izleyiciyi çok şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Obsesif kardeşleri konu alan Masumlar Apartmanı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından ekranlara uyarlanıyor. Dizinin en çok konuşulan karakterlerinden olan Safiye kadar, kardeşi Han'ın da sırları merak ediliyor. İşte, Han'ın kimse tarafından bilinmeyen o sırları…
TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Masumlar Apartmanı, yavaş yavaş 1'nci sezonunun sonuna geliyor. Dizinin psikoloji türündeki konusu, izleyenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Ancak diziyle ilgili başka dikkat çeken bir şey varsa o da oyunculuk performansları oluyor.
Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrollerinde oynadığı Masumlar Apartmanı; her yeni bölümünde oyunculuk performansları ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun içi romanının Çöp Apartman bölümünden ekranlara uyarlanan Masumlar Apartmanı, hikayenin gerçek oluşuyla da izleyenleri bir hayli etkiliyor.