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    • 01.06.2021 17:44
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    meğer izleyiciyi uyutmuş olmayan şeyi yutturmuş! Han hakkında şok gerçek ortaya çıktı inanamayacaksınız

    Oyuncu kadrosunda , , , gibi isimleri bulunduran TRT'in geride bırakmaya hazırlandığımız sezondaki en heyecan verici işlerinden biri oldu. 'nun romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Bu gerçek Birkan Sokullu'nun hayat verdiği ve istifçilik hastalığından muzdarip Han karakteriyle ilgili. Bakın o gerçek ne.

    Masumlar Apartmanı dizisinde Han'la ilgili şok gerçek!

    Masumlar Apartmanı meğer izleyiciyi uyutmuş olmayan şeyi yutturmuş! Han hakkında şok gerçek ortaya çıktı inanamayacaksınız... Sezonun dillerden düşmeyen dizisi Masumlar Apartmanı'nın sezon finaline kısa süre kala izleyiciyi çok şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Obsesif kardeşleri konu alan Masumlar Apartmanı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından ekranlara uyarlanıyor. Dizinin en çok konuşulan karakterlerinden olan Safiye kadar, kardeşi Han'ın da sırları merak ediliyor. İşte, Han'ın kimse tarafından bilinmeyen o sırları…

    TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Masumlar Apartmanı, yavaş yavaş 1'nci sezonunun sonuna geliyor. Dizinin psikoloji türündeki konusu, izleyenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Ancak diziyle ilgili başka dikkat çeken bir şey varsa o da oyunculuk performansları oluyor.

    Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrollerinde oynadığı Masumlar Apartmanı; her yeni bölümünde oyunculuk performansları ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun içi romanının Çöp Apartman bölümünden ekranlara uyarlanan Masumlar Apartmanı, hikayenin gerçek oluşuyla da izleyenleri bir hayli etkiliyor.

        Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterinin oldukça popüler olduğu Masumlar Apartmanı'nda Safiye, obsesif kompülsif olarak tanımlanan bir hastalığa sahip. Her şeyin pis olduğunu düşünen Safiye, gün boyunca temizlik yapıyor. Ezgi Mola'nın üstün performansıyla devleşen Safiye karakteri, seyirciyi ekran başına kilitliyor.

        Ancak birden fenomen haline gelen dizide dikkatleri üzerine çeken tek karakter Safiye olmuyor. Ablası ile evin diğer üyeleri arasında sıkışıp kalmış olan ortanca kız kardeş Gülben ve nispeten takıntısız görünen ama ablalarından dolayı ciddi travmalara sahip olan Neriman da seyircinin bir hayli ilgisini çekiyor. Masumlar Apartmanı'nın Han'ı ise sakladığı sır ile izleyicinin gündemine bomba gibi düşeceğe benziyor.

        MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ HAN'IN SIRRI NE?

        Masumlar Apartmanı, birbirinden farklı travmalara sahip olan dört kardeşin yaşamını konu alıyor. Her ne kadar en çok takıntılara sahip olan kardeşlerin en büyüğü olan Safiye olarak görülse Han'ın sakladığı sır izleyiciyi şaşkına çeviriyor. Diğer kardeşlerin aksine sağlıklı görünen Han'ın ortaya çıkan sırrı, geceleri çöp topladığı olarak ekranlara aktarılıyor.



            Günlük hayatında oldukça titiz olan Han, başarılı ve sosyal hayata sahip bir iş adamı olarak tanımlanıyor. Yurt dışında eğitim görmüş Han'ın travmaları da diğer kardeşleri gibi çocukluğuna dayanıyor. Titiz tavırlara sahip Han'ın travmasının kendini gece göstermesi seyirciyi adeta şoke ediyor. Gece çöp kıyafetlerini giyen Han, herkes uyuduktan sonra çöp toplamaya başlıyor. Ancak Han karakterini ilginç kılan sadece bu sırrı olmuyor.

            İŞTE, MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNDE HAN İLE İLGİLİ O ŞOK GERÇEK!

            Han'a hayat veren Birkan Sokullu, oyunculuk performansıyla tüm dikkatleri üzerine toparlamaya başarıyor. Han'ın şiddete giderek artan eğilimi ise seyircinin onun başka sırrı olup olmadığını merak etmesine neden oluyor. Ancak Han'ın asıl sırrını duyan seyirciler şaşkınlıktan dillerini ısırıyor.

            Ekrana uyarlanan asıl hikaye olan Madalyonun İçi kitabında Han isimli bir karakter bulunmuyor. Han'ın senaryoya neden ve niçin eklendiği ise henüz bilinmiyor.

                Çünkü kitabın orijinalinde annelerinin kızlarına yaptığı tüm işkencelerin altında bir erkek çocuğuna sahip olamaması yatıyor. Han'ın bitmeyen sırlarla dolu dünyasının nerede son bulacağı ise kitapta böyle bir karakter yer almadığı için kestirilemiyor.
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