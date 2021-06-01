MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ HAN'IN SIRRI NE?



Masumlar Apartmanı, birbirinden farklı travmalara sahip olan dört kardeşin yaşamını konu alıyor. Her ne kadar en çok takıntılara sahip olan kardeşlerin en büyüğü olan Safiye olarak görülse Han'ın sakladığı sır izleyiciyi şaşkına çeviriyor. Diğer kardeşlerin aksine sağlıklı görünen Han'ın ortaya çıkan sırrı, geceleri çöp topladığı olarak ekranlara aktarılıyor.