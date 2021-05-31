Kuvel Kalesi nerede? Kuvel Kalesi'ni kim fethetti? Kuvel Kalesi nasıl alındı? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi sezon finaliyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizide heyecan dolu sahnelerden birisi de Kuvel Kalesi savaşı oldu. Peki; Kuvel Kalesi nerede?
KUVEL KALESİ NEREDE?
Kuvel Kalesi günümüzde Kol kalesi olarak bilinmektedir. Kol Kalesi bugün Türkiye sınırları içinde bulunan Yalnızçam Dağları'nın eşi bulunmayan zirvesinde, Kolköy köyünde bulunan Orta Çağ Gürcü kalesidir. Kveli Kalesi veya Kuveli Kalesi olarak da bilinir.
Yalnızçam Dağları, Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Ardahan, Artvin ve Erzurum illeri arasındaki yüksek sıradağlardır. Bir tarafı Doğu Karadeniz, diğer tarafı Doğu Anadolu Bölgesine bakar. Artvin'in doğusunda, Ardahan'ın kuzey ve kuzeybatısında, Erzurum'un Olur ilçesinin kuzeyinde yer alır.
KUVEL KALESİ FETHİ!
Kol Kalesi ya da Kuvel kalesi stratejik konumu nedeniyle, tarih boyunca birçok askeri çatışmalar, savaşlar ve kuşatmalar görmüştür. Kale 1040'larda isyancı Gürcü Generali IV. Liparit'in eline geçmiş, ancak Liparit 1059'da Gürcistan Kralı IV. Bagrat tarafından yenilgiye uğratılması üzerine geri alınmıştır.
1060'larda ise kalenin eristavisi (yönetici/dük) Cakeli hanedanından Murvan'a verilmiş, ancak 1065'te Gürcü seferleri sırasında Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan'ın eline geçmiştir. 1080'de, muhtemelen Revvadi/Mamlān kökenli Emir Ahmed tarafından yönetilen Türkler, kalede mevzilenen Gürcistan Kralı II. Giorgi'yi mağlup etmişlerdir. 16. yüzyılda Kol Kalesi, güneybatı Gürcistan'ın çoğuyla birlikte Osmanlı yönetimine girmiş ve geçmişteki önemini yitirmiştir.