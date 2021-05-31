Camdaki Kız sandığınız gibi değil işin altından neler çıkacak neler! Annesinin her şeyden sakındığı Nalan'ın yasak aşkı... Camdaki Kız yayın hayatına tüm hızıyla devam ederken hakkında şoke eden gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. İzleyici Nalan'ın hayat hikayesine üzülürken tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirmeyi de ihmal etmiyor. Ancak işler bir yerden sonra bambaşka bir noktaya evrilecek. İzleyiciyi Nalan'la ilgili şaşkınlık içerisindeki bırakacak gelişmeler yaşanacak.