Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 31.05.2021 12:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2021 12:35
    ABONE OL

    sandığınız gibi değil işin altından neler çıkacak neler! Annesinin her şeyden sakındığı Nalan'ın yasak aşkı...

    ekranlarında yayınlandığı günden bu yana en çok konuşulan diziler arasında giren, başrollünü 'in üstlendiği , farklı olay örgüsüyle izleyiciyi şimdiden mest etti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız seyiriciyi hem çıldırtıyor hem de harika bir seyir keyfi sunuyor. Her bölümü ile hikayenin ilginç yanları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bakın bu sefer yaşanan hikayenin aslı neymiş. İşte detaylar...

    Camdaki Kız sandığınız gibi değil işin altından neler çıkacak neler!

    Camdaki Kız sandığınız gibi değil işin altından neler çıkacak neler! Annesinin her şeyden sakındığı Nalan'ın yasak aşkı... Camdaki Kız yayın hayatına tüm hızıyla devam ederken hakkında şoke eden gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. İzleyici Nalan'ın hayat hikayesine üzülürken tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirmeyi de ihmal etmiyor. Ancak işler bir yerden sonra bambaşka bir noktaya evrilecek. İzleyiciyi Nalan'la ilgili şaşkınlık içerisindeki bırakacak gelişmeler yaşanacak.

    Yayın hayatına başladığı günden bu yana hem televizyon dünyasında hem de sosyal medyada adından sık sık söz ettirmeyi başaran Camdaki Kız dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

    Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisinin gerçek hayat hikayesi dizi severleri de şaşkına çevirdi. Tüyler ürperten kitabın etkileyici hikayesi sinirleri bozdu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve Kanal D ekranlarına damga vuran trajik dizi Camdaki Kız kısa sürede milyonları etkisi altına aldı.

        Türk televizyonlarının aranan simalarından oluşan oyuncu kadrosunun yanı sıra etkileyici hikayesi ile de dikkat çeken yapım kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Camdaki Kız dizisinin senaryo kaynağı olan aynı isimli kitabın özeti de merak konusu oldu.

        Nalan, sıcakkanlı ve samimi olmasıyla herkesin gönlünü kazanan genç bir kadındır. Tek çocuk olduğu için el bebek gül bebek büyütülen Nalan, herhangi bir maddi zorluk çekmeden en iyi okullarda ve en iyi şartlarda yetişmiştir.



        Üniversiteden başarılı bir dereceyle mezun olduktan sonra Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışmaya başlar. Bir anda kendini Sedat Koroğlu ile evlilik arifesinde bulur. Ancak Nalan ve Sedat geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırları bir kenara attıklarını düşünerek umutla yeni bir yuva kuracaklarının hayalini düşlerler.

            Bir süre sonra hayatları gerçek bir karanlığa çekilecektir. Nalan ve Sedat'ın ilgi çekici hikayesi esasında, "Doğduğun evde mutlu olmayı öğrenemediysen hayatın başında neyin peşinden koşacaksın" gibi bir sorunun yanıtını arıyor. Nalan kendi evinde bulamadığı mutluluk için bambaşka bir arayış girdabına düşüyor.

            Herkesten farklı yapıda, kibar ve kötülüğü hiç bilmeyen Nalan, toplum içine karışmayı tercih etmezken adeta bir fanusun içindeymiş gibi hayatını sürdürür. Öte yandan Sedat 30'lu yaşlarının başında olmasıyla Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri Rafet Koroğlu'nun oğludur. Evlilik sonucunda Nalan köklü ve daha zengin bir aileye gelin gitmiştir.

            Bir gün zorla birlikte yaşadığı sevgilisi Hayri tarafından psikiyatri kliniğine getirilir. Hayri, Nalan'a hayatında başkası olduğunu söyleyince Nalan sinir krizleri geçirir. Hayri'yle olan aşkını ve onu bırakmasından ne kadar korktuğunu anlatmaya başlayan Nalan'ın hayatı bambaşka bir yola girecektir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Akılalmaz hile! Sütün yağı çıkarıp çamaşır suyu ekliyorlar!
            Haberler Televizyon Camdaki Kız sandığınız gibi değil işin altından neler çıkacak neler! Annesinin her şeyden sakındığı Nalan'ın yasak aşkı...