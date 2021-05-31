Camdaki Kız sandığınız gibi değil işin altından neler çıkacak neler! Annesinin her şeyden sakındığı Nalan'ın yasak aşkı... Camdaki Kız yayın hayatına tüm hızıyla devam ederken hakkında şoke eden gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. İzleyici Nalan'ın hayat hikayesine üzülürken tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirmeyi de ihmal etmiyor. Ancak işler bir yerden sonra bambaşka bir noktaya evrilecek. İzleyiciyi Nalan'la ilgili şaşkınlık içerisindeki bırakacak gelişmeler yaşanacak.
Yayın hayatına başladığı günden bu yana hem televizyon dünyasında hem de sosyal medyada adından sık sık söz ettirmeyi başaran Camdaki Kız dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisinin gerçek hayat hikayesi dizi severleri de şaşkına çevirdi. Tüyler ürperten kitabın etkileyici hikayesi sinirleri bozdu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve Kanal D ekranlarına damga vuran trajik dizi Camdaki Kız kısa sürede milyonları etkisi altına aldı.