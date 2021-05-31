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    • 31.05.2021 19:16
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    • 31.05.2021 19:16
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    ’da duygusal anlar! Evlatlık verilen kardeşlerinin fotoğrafını ilk kez gördüler gözyaşları sel oldu

    ’nin sevilen programı ’da bugün yayınlanan bölümünde üç kardeşin hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitledi. , ve , 40 günlükken evlatlık verilen kız kardeşlerini bulmak için Esra Erol’da programına başvurarak yardım istedi. 19 yıldır kardeş hasreti çeken Yeşim Hanım’ın söyledikleri yürek burktu. İşte detaylar…

    Esra Erol’da duygusal anlar!

    Gözyaşları içinde kardeşini bulmak istediğini dile getiren 28 yaşındaki , kardeşleri ve 'nın engelli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Biz buraya 19 sene önce evlatlık verilen kardeşimiz Gamze için geldik. Sadece 10 günlük bir bebekken gördüm onu.

    Başında çok ağladım; ertesi gün gidecek, bir daha göremeyeceğim, kavuşamayacağım diye. Kendim de aramak istedim ama olmadı, beceremedim. Çok kez denedim, tanıdıklar da vardı. Fotoğrafını görmek istedim, göremedim"

    Yeşim Karadurmuş, kardeşinin neden evlatlık verildiğini de şöyle anlattı: "Babam çiftçi, annem ev hanımı. Dördüncü kardeşim Gamze, 2002 yılında dünyaya geldi. Gamze olduğunda annem felç geçirdi. Kan grubu da nadir bulunan kanlardan, kan çok aradık. Babam en son askeriyeden buldu. Annem iğnelerle düzeldi.

    O zamanlar ben 9 yaşındaydım, kız kardeşim Neşe Mıhçı 7, erkek kardeşim Halil Mıhçı 1 yaşındaydı. Neşe, bir odayı komple yaktı. Evde yangın çıktı. Durumumuz iyi değildi. Ertesi gün eve birkaç insan geldi. En son gelenler kardeşimi alıp götüreceklerini söyledi. Annemin doğumdan sonra felç geçirmesi ve Neşe'nin evi yakmasından dolayı kardeşimin evlatlık vermeye karar verdiler"

    Celaleddin diye birinin kardeşinin evlatlık verilmesinde aracı olduğunu belirten Yeşim Hanım, "Sürekli onunla konuştum. Kardeşimi sordum, "Çok iyi durumda" dedi fazla bilgi vermedi. Fotoğrafını bile göstermediler" dedi.

    ESRA EROL MÜJDELİ HABERİ VERDİ!
    Başarılı sunucu , "Doğduğunda Gamze adını verdiğiniz kardeşinin adı Büşra. Büşra'yı bulduk. Ancak bundan sonra iletişim aşaması önemli" diyerek müjdeli haberi verdi.

    BÜŞRA'NIN FOTOĞRAFINI İLK KEZ GÖRDÜLER
    Yeşim Karadurmuş, Neşe Mıhçı ve Halil Mıhçı, 19 yıl önce evlatlık verilen kardeşleri Büşra'nın fotoğrafını ilk kez canlı yayınında gördü. Fotoğrafı gören Yeşim Hanım gözyaşlarına boğulurken, Neşe Mıhçı kardeşine "Ne olur gel" diye seslendi.

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