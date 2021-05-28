Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in aşk rüzgarlarına kaynana engeli! Esat'ın annesi gümbür gümbür geliyor... Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan, TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Masumlar Apartmanı'nda bir süredir aşık doludizgin yollarına devam ediyor. Uzun süredir beklediği Esat'a nihayet kavuşan Gülben'in yüzü sonunda güldü derken başına öyle bir şey geliyor k, hevesi kursağında kalacak. Esat'ın annesi rolüne hayat verecek oyuncu gümbür gümbür geliyor.
Türk televizyon dünyasında son dönemin en çok konuşulan ve izlenen yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sevilen dizinin geniş oyuncu kadrosuna yeni bir ismin daha dahil olacağı açıklanınca izleyiciler büyük bir heyecan yaşadı.
Reyting rekorlarını alt üst eden Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel'in annesi rolünde yeni bir oyuncu daha dizi kadrosuna giriş yapacak. Milyonlarca izleyicinin heyecanla takip ettiği dizideki yeni oyuncunun kim olduğu da sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.