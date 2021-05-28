Reyting rekorlarını alt üst eden Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel'in annesi rolünde yeni bir oyuncu daha dizi kadrosuna giriş yapacak. Milyonlarca izleyicinin heyecanla takip ettiği dizideki yeni oyuncunun kim olduğu da sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.