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    • 28.05.2021 14:32
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    • 28.05.2021 14:32
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    'nda Gülben'in aşk rüzgarlarına kaynana engeli! Esat'ın annesi gümbür gümbür geliyor

    Oyuncu kadrosunda , , , gibi isimleri bulunduran, ekranlarının bu sezonki sürpriz işlerinden biri olan 'nda bir süredir aşk rüzgarları esiyordu. Gülben ve Esat, kısa sürede izleyicilerinde favori çiftlerinden biri haline geldi. Gülben, aşkına kendisini öyle bir kaptırdı ki, İnci'ye bile akıl verirken gördük kendisini. Ancak Gülben ve Esat için esen aşk rüzgarlarına kayınvalide engeli geliyor.  Bu gelişmelere ayak uydurmak içinde diziye bakın nasıl bir karakter katıldı. İşte detaylar...

    Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in başında bu kez kaynana geliyor

    Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in aşk rüzgarlarına kaynana engeli! Esat'ın annesi gümbür gümbür geliyor... Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan, TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Masumlar Apartmanı'nda bir süredir aşık doludizgin yollarına devam ediyor. Uzun süredir beklediği Esat'a nihayet kavuşan Gülben'in yüzü sonunda güldü derken başına öyle bir şey geliyor k, hevesi kursağında kalacak. Esat'ın annesi rolüne hayat verecek oyuncu gümbür gümbür geliyor.

    Türk televizyon dünyasında son dönemin en çok konuşulan ve izlenen yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sevilen dizinin geniş oyuncu kadrosuna yeni bir ismin daha dahil olacağı açıklanınca izleyiciler büyük bir heyecan yaşadı.

    Reyting rekorlarını alt üst eden Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel'in annesi rolünde yeni bir oyuncu daha dizi kadrosuna giriş yapacak. Milyonlarca izleyicinin heyecanla takip ettiği dizideki yeni oyuncunun kim olduğu da sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

        Son dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Masumlar Apartmanı dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanan OGM Pictures imzalı dizisi Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosunu genişletmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

        Sevilen diziye dahil olacağı açıklanan usta oyuncunun kim olduğu belli oldu. Milyonların takip ettiği dizide Esat karakterine hayat veren Uğur Uzunel'in annesi rolünde Tülay Bursa'nın yer alacağı açıklandı.

        Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olan Tülay Bursa'nın Masumlar Apartmanı dizisine dahil olması, izleyicilerde de büyük heyecan yarattı. Usta oyuncunun hakkında yapılan internet araştırmaları da bu süreçte hız kazandı.

            Masumlar Apartmanı yeni oyuncusu Tülay Bursa kimdir? Tülay Bursa'nın hayatına dair merak edilen tüm detaylar ortaya çıktı. Başarılı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tülay Bursa 1 Ocak 1970 tarihinde dünyaya gelmiştir ve aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır.



            1977 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitiren sanatçı, oyuncu olarak Devlet Tiyatrosu kadrosuna girdi. Kariyerinde pek çok seyirlik tiyatro oyununda boy gösteren Tülay Bursa, müzikal yapımlarda da rol aldı. Levent Ülgen'in eski eşi olan Tülay Bursa, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında görev almasıyla da biliniyor.

            Şimdiye kadar 15 film ve dizide rol alan usta oyuncu pek çok film ve dizide de seslendirme sanatçılığı yapmıştır. 2015'te Baba Candır dizisinde Nermin, 2916'da Mutlu Ol Yeter dizisinde ise Şerife karakterini canlandırmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olmayı başarmıştır.
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            Haberler Televizyon Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in aşk rüzgarlarına kaynana engeli! Esat'ın annesi gümbür gümbür geliyor