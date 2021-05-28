5 yıl boyunca çocukları olamayan Fatih-Didem çifti, Esra Erol'da programına başvurarak tüp bebek tedavisi için yardım istedi.

Esra Erol'nun yönlendirdiği Dr. Ali Osman Koyuncuoğlu'nda tedavi olan Didem Hanım, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Toplama işlemimiz ve transferimiz gerçekleşti. Geçen hafta serumumuzu taktırdık, bugün 12. gün. Şimdilik bir haberimiz yok, beklemedeyiz"

Çocuk sahibi olduğunda bebeğine 'Mercimek' diye sesleneceğini belirten Didem Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim 4 yaşında bir yeğenim var. 'Teyze ikiz olursa biri sarı mercimek olsun, diğeri kırmızı' diyor"

Esra Erol ise bunun üzerine "Kırmızı mercimek mi, yeşil mercimek mi bilemem ama orada bir mercimek var" diyerek müjdeli haberi duyurdu.

Aldıkları güzel haberle gözyaşlarına boğulan çiftten Didem Hanım, "Çok teşekkür ederim. Benim 7 tane yeğenim var, onları kendi çocuğum yerine koydum. Onların canı yanınca benim canım yandı ama tek bir hayalim vardı. Kendi çocuğumun kokusunu içime çekebilmek…" dedi.

Didem Hanım'ın kardeşi ise "Ben de en az Didem kadar istiyordum. Benim de çocuklarım var, Didem onlara kendi çocukları gibi yaklaştı hep" ifadelerini kullandı.

Fatih Bey de Didem'in tek hayalinin bir bebek sahibi olmak olduğunu belirterek Esra Erol'a ve Dr. Ali Osman Koyuncuoğlu'na teşekkür etti.