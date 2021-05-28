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    • 28.05.2021 17:55
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    ’da bir mucize daha gerçek oldu! Başarılı sunucu duyurdu Fatih-Didem çifti gözyaşlarına boğuldu

    ekranlarında uzun zamandır izleyici ile buluşan ve kayıpları bularak aileleriyle kavuşturan ’da programında bir mucize daha gerçek oldu. Uzun zamandır çocuk sahibi olmak isteyen Fatih-Didem çifti, Esra Erol’da programına başvurarak başarılı sunucu Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti. Çiftin hayali gerçek oldu. İşte detaylar…

    Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu!

    5 yıl boyunca çocukları olamayan Fatih-Didem çifti, 'da programına başvurarak tüp bebek tedavisi için yardım istedi.

    Esra Erol'nun yönlendirdiği Dr. 'nda tedavi olan , yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Toplama işlemimiz ve transferimiz gerçekleşti. Geçen hafta serumumuzu taktırdık, bugün 12. gün. Şimdilik bir haberimiz yok, beklemedeyiz"

    Çocuk sahibi olduğunda bebeğine 'Mercimek' diye sesleneceğini belirten Didem Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim 4 yaşında bir yeğenim var. 'Teyze ikiz olursa biri sarı mercimek olsun, diğeri kırmızı' diyor"

    Esra Erol ise bunun üzerine "Kırmızı mercimek mi, yeşil mercimek mi bilemem ama orada bir mercimek var" diyerek müjdeli haberi duyurdu.

    Aldıkları güzel haberle gözyaşlarına boğulan çiftten Didem Hanım, "Çok teşekkür ederim. Benim 7 tane yeğenim var, onları kendi çocuğum yerine koydum. Onların canı yanınca benim canım yandı ama tek bir hayalim vardı. Kendi çocuğumun kokusunu içime çekebilmek…" dedi.

    Didem Hanım'ın kardeşi ise "Ben de en az Didem kadar istiyordum. Benim de çocuklarım var, Didem onlara kendi çocukları gibi yaklaştı hep" ifadelerini kullandı.

    de Didem'in tek hayalinin bir bebek sahibi olmak olduğunu belirterek Esra Erol'a ve Dr. Ali Osman Koyuncuoğlu'na teşekkür etti.

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