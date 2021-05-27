Han'ın bu yaşamdaki tek amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır ancak Han'ın dünyası İnci'yi gördüğü o ilk anda değişerek aşık olacak ve Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Takıntılı yaşamlarından dolayı her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacak ve ortalık iyice karışacaktır." olarak tanımlanıyor.