Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 27.05.2021 13:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2021 13:24
    ABONE OL

    1'den şok hamle 'nda her şey yolunda gibiydi ama set fokur fokurmuş! Kendi kendinin ipini çekti

    için her şey yolunda görünüyordu ama set fokur fokur kaynıyormuş... 1 ekranlarında bu sezon başında seyirci karşısına çıkmaya başlayan ve izleyicinin çok kısa sürede benimsediği işlerden biri olan Masumlar Apartmanı'nın başrol oyuncusu diziden ayrılıyor. , , ve 'ın başrolde yer aldığı dizinin başrollerinden biri ayrılık talebini yönetime iletti. Görünen o ki Masumlar Apartmanı'nı yeni bir dönemeç bekliyor.

    Kendi kendinin ipini çekti başrol veda ediyor

    TRT 1'den şok hamle Masumlar Apartmanı'nda her şey yolunda gibiydi ama set fokur fokurmuş! Kendi kendinin ipini çekti... Masumlar Apartmanı'nda beklenmedik veda. Birbirinden hastalıklı karakterlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı, geride bırakmaya hazırlandığımız sezonun en çok konuşulan işlerinden biri oldu. Ancak Masumlar Apartmanı bir süre sonra büyük bir değişikliğe gidecek nedeni ise başrol oyuncusunun ayrılmak istemesi. İşte Masumlar Apartmanı'ndaki ayrılığın detayları...

    Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar,Birkan Sokullu ve Farah Zeynep'in yer aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda şok bir ayrılık yaşanacak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Madalyonun İçi' adlı romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde sezon boyunca İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın kulaktan kulağa ayrılacağı iddiaları dolaşırken son kararı ortaya çıktı.

    İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın Han karakterine boşanma davası açması kafaları karıştırdı. İnci'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

        Dizinin akıbeti merak konusu olurken, Masumlar Apartmanı İnci diziden ayrılıyor mu? sorusu akıllarda yerini aldı. Peki İnci diziden ayrılacak mı? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'na veda mı edecek? İşte ayrıntılar..

        MASUMLAR APARTMANI İNCİ DİZİDEN AYRILACAK MI?

        TRT1 ekranlarında her hafta salı akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizide İnci rolü ile Farah Zeynep Abdullah dizi severlerin beğenisini topluyor.

        Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci karakteri diziden ayrılıyor. Altuntaş haberinde, ''TRT için çektiği Masumlar Apartmanı'nda birkaç aydır İnci'ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı bilgisi kulaktan kulağa yayılıyordu. Zaman zaman çok ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğunu ve ayrılmak istediğini belirten oyuncunun sezon finalinde ekibe veda edeceği ortaya çıktı.'' ifadelerine yer verdi

            Masumlar Apartmanı İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrıldığı hakkında dizi ekibinden resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

            MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

            Fenomen dizinin konusu ise, "Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı ,yaptığı bir kazadan dolayı tamamen değişiyor. İnci'nin yaşadığı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Safiye , Gülbe ve Neriman yaşamı takıntılarla dolu üç kız kardeştir. Evin babalığını üstlenen
            Han ise hasta babalarının da içinde bulunduğu bu aileyle gerçek dünyayla arasındaki tek bağlantıdır.

            Han'ın bu yaşamdaki tek amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır ancak Han'ın dünyası İnci'yi gördüğü o ilk anda değişerek aşık olacak ve Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Takıntılı yaşamlarından dolayı her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacak ve ortalık iyice karışacaktır." olarak tanımlanıyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi!
            Haberler Televizyon TRT 1'den şok hamle Masumlar Apartmanı'nda her şey yolunda gibiydi ama set fokur fokurmuş! Kendi kendinin ipini çekti