TRT 1'den şok hamle Masumlar Apartmanı'nda her şey yolunda gibiydi ama set fokur fokurmuş! Kendi kendinin ipini çekti... Masumlar Apartmanı'nda beklenmedik veda. Birbirinden hastalıklı karakterlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı, geride bırakmaya hazırlandığımız sezonun en çok konuşulan işlerinden biri oldu. Ancak Masumlar Apartmanı bir süre sonra büyük bir değişikliğe gidecek nedeni ise başrol oyuncusunun ayrılmak istemesi. İşte Masumlar Apartmanı'ndaki ayrılığın detayları...
Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar,Birkan Sokullu ve Farah Zeynep'in yer aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda şok bir ayrılık yaşanacak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Madalyonun İçi' adlı romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde sezon boyunca İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın kulaktan kulağa ayrılacağı iddiaları dolaşırken son kararı ortaya çıktı.
İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın Han karakterine boşanma davası açması kafaları karıştırdı. İnci'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.