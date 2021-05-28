Annelerini bulmak için Esra Erol'a başvuran Ömer ve Emre Açıkgöz, dün yayınlanan bölümde Yusuf isimli kardeşleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı.

Ömer ve Emre Açıkgöz, bugün ise 20 yıldır görmedikleri anneleri Lamiye Günaydın'a kavuştu. Anneleri ile Esra Erol'da canlı yayınında bir araya gelen Ömer ve Emre Açıkgöz, gözyaşlarına boğuldu.

Programın ilerleyen dakikaların da ise Lamiye Hanım, diğer oğlu Yusuf ile karşı karşıya geldi. Lamiye Hanım'ın yıllar sonra oğullarıyla bir araya geldiği anlar izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

ESRA EROL GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Anne ve üç oğlunun buluşmasıyla stüdyoda duygusal anlar yaşanırken Esra Erol da gözyaşlarına hakim olamadı.

ANNESİNİ İZMİR'DE ZİYARET ETTİ

Ömer, "Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız ama her şey anneme bağlı. Biz Annemin tedavi olmasını, birlikte bir yaşam sürmeyi isteriz" dedi. Ömer'in duygusal açıklamasının ardından genç adamın, annesinin yanına İzmir'e gittiği anların görüntüleri yayınlandı.

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

Canlı yayına telefonla bağlanan iş insanı Yusuf Yarar, Emre için bir kuaför dükkanı açmak istediğini belirterek bir yıllık kira masrafını üstlendi.

Yılmaz Bey ise Ömer ve Emre'nin anneleriyle bir evde yaşamaya başlamaları halinde bir yıllık elektrik ve su faturalarını kendisinin ödeyeceğini belirtti. Esra Erol da telefonların kilitlendiğini, herkesin yardım için aradığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Annelerini bulmak için Esra Erol'a başvuran iki kardeşin hikayesi Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Anneleri Lamiye Günaydın'ı 20 yıldır görmeyen kardeşler, kendilerini dünyaya getiren kadınla görüşmek istedi. Ağabey Ömer, küçük yaşlarından itibaren fiziksel engelli Emre'nin de sorumluluğunu yüklenerek onu meslek sahibi yaptı. Ömer anlattıkça Türkiye ağladı. Ömer, halasına, babaannesine ve babasına layık evlatlar olmak için uğraştıklarını dile getirdi.

LAMİYE GÜNAYDIN'IN HAYATI TRAJEDİYLE DOLU

İki gencin annesi Günaydın'la ilgili ortaya çıkan detaylar ise farklı bir trajedinin kapısını açtı. Lamiye Günaydın'ın Hasan Açıkgöz ile yaptığı evlilik sonucu dünyaya gelen Ömer ve Emre'nin yanı sıra, farklı evliliklerden çocukları olduğu da ortaya çıktı. Günaydın'ın kayıp ve evlatlık verilmiş çocukları olduğu öğrenildi. Üstelik Lamiye Günaydın için de işlerin yolunda gitmediği ortaya çıktı.

Esra Erol'da yayının ardından gelen ihbarlar, Lamiye Günaydın'ın İzmir'in Konak ilçesine bağlı Basmane semtinde olduğunu işaret ediyordu. İki genç, 20 yıl boyunca görmedikleri annelerinin yeni halini ilk olarak bir vesikalık fotoğraf sayesinde gördü. Ardından gelen telefon ise iki genci hayal kırıklığına uğratsa da onlar annelerinden vazgeçmedi. Esra Erol stüdyolarında annelerine kavuşmak isteyen gençler için herkes seferber oldu.

ANNENİN TAVRI ŞAŞKINLIĞA SEBEP OLDU

İzmir'e giden Esra Erol ekibi ilk olarak anne Lamiye Günaydın'ın çocuklarına kavuşmak istediği izlenimini edinse de Günaydın'ın atv ekibiyle buluşmasından sonraki tavırları şaşkınlık yarattı. Günaydın çocukları istemediğini belirtirken "Babaları ilgilensin" sözlerini kullandı. Ömer ve Emre ise annelerinin bu tavrı karşısında gözyaşlarını tutamadı. Anne Günaydın'ın konuşma tarzı ve hareketleriyse sağlığı hakkında endişe oluşturdu.

KARDEŞLERİ YUSUF'A KAVUŞTULAR

Anneleriyle ilk temaslarının ardından şoku atlatamayan Ömer ve Emre'ye Esra Erol'un ise güzel bir haberi vardı. İki genç kardeş, üçüncü kardeşlerine atv stüdyolarında kavuştu. Yusuf isimli kardeşlerine kavuşan gençler bir kez daha duygusal anlar yaşadı. Evlatlık verilen kardeşleri Yusuf'un büyüten annesi Hatice Teyze'nin elini öpen Ömer ve Emre bir kez daha tüm Türkiye'den alkış aldı.

"BÜYÜKLERİN HATASINI ÇOCUKLAR ÇEKİYOR"

"Anne ve babalar hata yapıyor, sonuçlarını çocuklar çekiyor" diyen Ömer, Hatice Teyze'den Allah razı olsun sözlerini kullandı. Hatice Teyze ise "Bundan sonra sizin de anneniz sayılırım" diyerek tüyleri diken diken etti. Kardeşlerin aralarındaki sohbeti ise zaman zaman güldürürken kimi anlarda da duygulandırdı.