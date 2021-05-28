Yaklaşık 40 gündür kayıp olan Fatma Öz'ün cesedi, Sivas'ın Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarında gömülü olarak bulundu.
Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Fatma Öz, yaklaşık 40 gün önce ailesinin yanından ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.
Öz, ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından polis tarafından aranmaya başlandı.
SEVGİLİSİ İNTİHARA KALKIŞTI
Konu ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşındı. Öz'ün gönül ilişkisi yaşadığı Bahri M., katıldığı televizyon programından sonra intihara kalkıştı.