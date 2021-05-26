Bir diğer kardeş Fatma Hanım ise ağabeyinin oldukça bonkör bir kişi olduğunu belirtti. Diğer kardeşleriyle miras davası nedeniyle birbirlerine düşman olduklarını söyleyen Fatma Hanım, kardeşler arasındaki bu düşmanlığın 46 yıldır sürdüğünü söyledi.