26 Mayıs Esra Erol'da programına konuk olan Mükrem Bakırcı, izleyenleri şoke etti. Mükrem Bey, 12 yıllık eşi Yeşeren Bakırcı'nın dolaptaki yaprak sarmasını, Almanya'dan gelen çikolatayı ve dolaptaki balı da yanına alarak evden kaçtığını söyledi.
Eşinin bu tavrı karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getiren Mükrem Bey, eşiyle yaşadıkları ilginç kavga anısını da izleyiciyle paylaştı.
Mükrem Bey, çamaşır makinesinin fazla çalışması sebebiyle çıkan tartışmanın evliliklerini bitme noktasına getirdiğini belirtti.