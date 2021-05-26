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    • Televizyon
    • 26.05.2021 18:33
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    • 26.05.2021 18:46
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    'da ilginç olay! “Karım dolaptaki yaprak sarmasını ve 'dan gelen çikolatayı alıp kaçtı” diyerek isyan etti

    'nin sevilen programı 'da ilginç bir olay gündeme geldi. , 12 yıllık eşi 'nın dolaptaki yaprak sarmasını, 'dan gelen çikolatayı ve dolaptaki balı da yanına alarak ortadan kaybolduğunu belirterek Esra Erol’dan yardım istedi. İşte izleyiciyi şaşkına çeviren olayın detayları…

    26 Mayıs Esra Erol'da programına konuk olan Mükrem Bakırcı, izleyenleri şoke etti. Mükrem Bey, 12 yıllık eşi Yeşeren Bakırcı'nın dolaptaki yaprak sarmasını, Almanya'dan gelen çikolatayı ve dolaptaki balı da yanına alarak evden kaçtığını söyledi.

    Eşinin bu tavrı karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getiren Mükrem Bey, eşiyle yaşadıkları ilginç kavga anısını da izleyiciyle paylaştı.

    Mükrem Bey, çamaşır makinesinin fazla çalışması sebebiyle çıkan tartışmanın evliliklerini bitme noktasına getirdiğini belirtti.

        Mükrem Bakırcı, "Pandemi döneminde evdeydim. Çamaşır makinesine bir tane havlu atarak çalıştırıyordu. Ben de atma dedim ve küstük" ifadelerini kullandı. Ramazan Bayramı boyunca eşiyle küs kaldıklarını söyleyen Bakırcı, en sonunda anlaşmalı boşanmaya karar verdiklerini ifade etti.

        Evi terk ederken eşinin elbise dolabını ve bazayı dahi kırdığını iddia eden Bakırcı, eşiyle Esra Erol canlı yayınında yüzleşmek istediğini belirtti. Sarmadan bir lokma bile tadamadığını anlatan Bakırcı, eşinin sarmaları kaçarken götürmek için sardığını öne sürdü.

        Esra Erol'da programına telefonla bağlanan Mükerrer Bakırcı ise yayına bağlanarak ağabeyini suçladı. Mükerrer Bakırcı, ağabeyiyle küs olduğunu vurgulayarak "Ağabeyim çok pinti bir insan" dedi.

            Bir diğer kardeş Fatma Hanım ise ağabeyinin oldukça bonkör bir kişi olduğunu belirtti. Diğer kardeşleriyle miras davası nedeniyle birbirlerine düşman olduklarını söyleyen Fatma Hanım, kardeşler arasındaki bu düşmanlığın 46 yıldır sürdüğünü söyledi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol'da ilginç olay! “Karım dolaptaki yaprak sarmasını ve Almanya'dan gelen çikolatayı alıp kaçtı” diyerek isyan etti