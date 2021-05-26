Çukurova yangın yeri başrol oyuncusu feci şekilde öldü! Bir Zamanlar Çukurova'da yürekleri yakan veda... Yayın hayatına başladığı 2018 yılından bu yana perşembe akşamlarının reyting rekortmeni haline gelen, başrollerini Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, yine yürek yakan bir vedaya sahne olacak. Vahide Perçin'le başlayan, Uğur Güneş, Esra Dermancıoğlu'yla devam eden ayrılıklar silsilesi bir önemli oyuncuyu daha girdabına katacak.
Bir Zamanlar Çukurova'nın Doktor Müjgan'ı ünlü oyuncu Melike İpek Yalova diziye veda ediyor.
3 sezondur Adana'da çekilen "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde doğduğu ailesinden vazgeçip, kendine bir aile bulmaya geldiği Çukurova'da, bir başka aşk hikayesinin içine düşen, acıların, kayıpların ardından kendi yolunu bulan Doktor Müjgan'ın ölüm haberi Çukurova'yı yakacak.