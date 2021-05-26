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    • 26.05.2021 16:33
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    Çukurova yangın yeri başrol oyuncusu feci şekilde öldü! 'da yürekleri yakan veda

    ekranlarında izleyiciyle buluşan ve perşembe akşamlarının tartışmasız lideri haline gelen 'da beklenmedik veda yürekleri yakacak. Oyuncu kadrosunda , , , , , , gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Çukurova yakın zamdan 3 oyuncusuna veda ederek seyircileri üzmüştü. Ancak bu vedaların ardı arkası kesilecek gibi görünmüyor. Nitekim Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde bir ayrılık daha bizleri bekliyor. İşte yürek yakan o vedanın ayrıntıları.

    Çukurova yangın yeri başrol oyuncusu feci şekilde öldü!

    Çukurova yangın yeri başrol oyuncusu feci şekilde öldü! Bir Zamanlar Çukurova'da yürekleri yakan veda... Yayın hayatına başladığı 2018 yılından bu yana perşembe akşamlarının reyting rekortmeni haline gelen, başrollerini Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, yine yürek yakan bir vedaya sahne olacak. Vahide Perçin'le başlayan, Uğur Güneş, Esra Dermancıoğlu'yla devam eden ayrılıklar silsilesi bir önemli oyuncuyu daha girdabına katacak.

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Doktor Müjgan'ı ünlü oyuncu Melike İpek Yalova diziye veda ediyor.

    3 sezondur Adana'da çekilen "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde doğduğu ailesinden vazgeçip, kendine bir aile bulmaya geldiği Çukurova'da, bir başka aşk hikayesinin içine düşen, acıların, kayıpların ardından kendi yolunu bulan Doktor Müjgan'ın ölüm haberi Çukurova'yı yakacak.

        Müjgan, havalimanının kapısında dönüp dönüp kokladığı, öpmelere doyamadığı Kerem Ali'yi babasından sonra annesiz de bırakıyor! Lütfiye ve Fekeli'nin kucağında annesiyle vedalaşan, son öpüşünde boynundaki fuları alan Kerem Ali, yetim kalıyor.

        Düşen Adana-İstanbul uçağının kara haberi şehirde matem havası estiriyor. Müjgan'a tüm Adana ama elbette en çok, onunla hayatını sürdürmek için koşup yetişemeyen Fikret ve kızım diye bağırlarına basan Fekeli ile Lütfiye ağlıyor! Fekeli, bir kez daha evladını mezara koyuyor.

        VEDA MESAJI

        Diziye veda eden Melike İpek Yalova Instagram hesabından bir veda mesajı da yayınladı. Yalova veda mesajında şu ifadeleri kullandı :

        Canimin cani Bzc seyircileri, sizi cocuklar gibi cok seviyorum🤍 ve dizinin yapiminda emegi olan ve ustumde hakki olan tum cok sevdiklerime her sey icin bi kere daha pek cok tesekkurlerimle...

            MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

            29 Nisan 1984, İstanbul doğumlu Melike İpek Yalova, Türk sanatçı ve dizi oyuncusudur. 37 yaşındaki güzel oyuncu, Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün ardından, Roma'da, La Sapienza Universitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi masterı yapan Melike İpek Yalova, kariyerine oyuncu olarak devam ediyor. Çocukluğunda babasını rol model aldığını belirten başarılı oyuncu, 2011 yılında Elele dergisine verdiği röportajda, "Yaşıtlarım çizgi film izlerken, tartışma programları izliyordum" ifadelerini kullandı. Bebekte bir arkadaşıyla öğle yemeği yerken tesadüfen Muhteşem Yüzyıl dizisinin yapımcısı Nermin Eroğlu'nun dikkatini çeken oyuncu, dizinin ilerleyen bölümlerinde Kastilya Prensesi Isabella karakteri olarak kadroya dahil oldu.

            İlk olarak 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember, Can Feda ve İnsanlık Suçu gibi çeşitli projelerde rol aldı.

            Güzelliği ile dikkat çeken başarılı oyuncu, sevenleri tarafından sıkça Türkan Şoray'a benzetiliyor.
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