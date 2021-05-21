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    • 21.05.2021 18:29
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    • 21.05.2021 18:42
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    ’da yasak aşk iddiası! Karı-koca birbirlerini yasak aşkla suçladı çocuğunu göremeyen baba gözyaşlarına boğuldu

    Atv ekranlarında yayınlanan ’da programının bugün yayınlanan bölümünde duygusal anlar yaşandı. Eskişehir’den gelen , eşi ’in evi terk ettiğini ve aydır çocuğunu göremediğini gözyaşları içinde anlattı. Canlı yayına telefonla bağlanan Kader Deniz’in iddiaları ise şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

    Gökhan Bey ağlayarak 5 sene önce hayatının aşkı sanıp eşi Kader Hanım ile evlendiğini, eşini çok özlediğini söyledi. Esra Erol'da programına başvurarak yardım isteyen Gökhan Bey, 5 ay önce eşi ile yemekten sonra ufak bir tartışma yaşadıklarını anlattı.

    Eşinin akşam ben gideceğim diye tutturduğunu belirten Gökhan Bey, Kader Deniz'in ailesinin karışık durumda olduğunu ve eşinin öksüz büyüdüğünü dile getirdi.

    Gökhan Bey, eşinin son 2 aydır sürekli annesine gittiğini, telefon ile çok uğraştığını, başka biri ile konuştuğunu iddia etti.

        Eşini o akşam kendi elleri ile halasına bıraktığını söyleyen Gökhan Bey, Kader Hanım'ın oradan babasının yanına gittiğini babasının yanından da başka birinin yanına gittiğini ileri sürdü. Gökhan Bey, kayınpederinin eşini başka biriyle evlendirdiğini iddia etti.

        Canlı yayına telefonla bağlanan Kader Hanım ise evden kendi isteği ile ayrıldığını ve eşini istemediğini belirtti.

        Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kader Hanım, eşinin dost hayatı yaşadığını iddia etti. Gökhan Bey ise asıl eşinin dost hayatı yaşadığını ileri sürdü.

            Eşiyle anlaşamadığını belirten Kader Hanım, Kadir Bey'den şiddet gördüğünü ve bu nedenle evi terk ettiğini söyledi.

            Kader Deniz'in annesi Bergüzar Hanım ise kızının dini nikahlı bir eşi olduğunu ileri sürdü. Canlı yayına bağlanan Bergüzar Hanım "Kader doğruyu söylemiyor. Benim kızımı kocaya verdiler. Bizim akrabalardan biriyle dini nikah kıydılar. Kocasının ismini bilmiyorum, tanışıp konuşmadım" dedi.

            Kader Hanım ise Bergüzar Hanım'ın iddialarını yalanlayarak "Bana iftira atıyorlar" dedi

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            Haberler Televizyon Esra Erol’da yasak aşk iddiası! Karı-koca birbirlerini yasak aşkla suçladı çocuğunu göremeyen baba gözyaşlarına boğuldu