Gökhan Bey ağlayarak 5 sene önce hayatının aşkı sanıp eşi Kader Hanım ile evlendiğini, eşini çok özlediğini söyledi. Esra Erol'da programına başvurarak yardım isteyen Gökhan Bey, 5 ay önce eşi ile yemekten sonra ufak bir tartışma yaşadıklarını anlattı.
Eşinin akşam ben gideceğim diye tutturduğunu belirten Gökhan Bey, Kader Deniz'in ailesinin karışık durumda olduğunu ve eşinin öksüz büyüdüğünü dile getirdi.
Gökhan Bey, eşinin son 2 aydır sürekli annesine gittiğini, telefon ile çok uğraştığını, başka biri ile konuştuğunu iddia etti.