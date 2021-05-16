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    • 16.05.2021 23:47
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    Birleşik Krallık Kraliçesi ikinci Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?

    Birleşik Krallık Kraliçesi İkinci Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Birleşik Krallık Kraliçesi İkinci Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?
    Birleşik Krallık Kraliçesi İkinci Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Birleşik Krallık Kraliçesi İkinci Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?

    A:Buckingham Sarayı kapandı
    B:Thames Nehri kuruldu
    C:Londra köprüsü yıkıldı
    D:Big Ben durdu

    Doğru cevap: C şıkkı Londra köprüsü yıkıldı
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    Haberler Televizyon Birleşik Krallık Kraliçesi ikinci Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?