Birleşik Krallık Kraliçesi İkinci Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: Birleşik Krallık Kraliçesi İkinci Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?
A:Buckingham Sarayı kapandı
B:Thames Nehri kuruldu
C:Londra köprüsü yıkıldı
D:Big Ben durdu
Doğru cevap: C şıkkı Londra köprüsü yıkıldı
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: Birleşik Krallık Kraliçesi İkinci Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?
A:Buckingham Sarayı kapandı
B:Thames Nehri kuruldu
C:Londra köprüsü yıkıldı
D:Big Ben durdu
Doğru cevap: C şıkkı Londra köprüsü yıkıldı