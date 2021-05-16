Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında dizeleri hangi şaire aittir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...



MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında, yakpare geniş bir anın parçalanmaz akışında dizeleri hangi şaire aittir?



A: Yahya Kemal Beyatlı

B: Nacip Fazıl Kısakürek

C: Melih Cevdet Anday

D: Ahmet Hamdi Tampınar



Doğru cevap: D Ahmet Hamdi Tampınar