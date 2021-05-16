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    • 16.05.2021 23:36
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    • 16.05.2021 23:37
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    Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında dizeleri hangi şaire aittir?

    Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında dizeleri hangi şaire aittir? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında dizeleri hangi şaire aittir?

    Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında dizeleri hangi şaire aittir? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında, yakpare geniş bir anın parçalanmaz akışında dizeleri hangi şaire aittir?

    A: Yahya Kemal Beyatlı
    B: Nacip Fazıl Kısakürek
    C: Melih Cevdet Anday
    D: Ahmet Hamdi Tampınar

    Doğru cevap: D Ahmet Hamdi Tampınar

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    Haberler Televizyon Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında dizeleri hangi şaire aittir?