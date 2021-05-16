Hangisi Türkiye'den geçmez? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: Hangisi Türkiye'den geçmez?
A: 36 derece Kuzey Paraleli
B: 42 derece Kuzey paraleli
C: 26 derece Doğu Meridyeni
D: 45 derece Doğu Meridyeni
Doğru cevap:
- Televizyon
- 16.05.2021 22:39
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- Son Güncelleme:
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- 16.05.2021 22:39
Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangisi Türkiye’den geçmez?
Hangisi Türkiye’den geçmez?sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...
Hangisi Türkiye'den geçmez? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...