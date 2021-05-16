Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangisi Türkiye’den geçmez?

Hangisi Türkiye'den geçmez? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...



MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU



Soru: Hangisi Türkiye'den geçmez?



A: 36 derece Kuzey Paraleli

B: 42 derece Kuzey paraleli

C: 26 derece Doğu Meridyeni

D: 45 derece Doğu Meridyeni



Doğru cevap: