Milyoner sorusu: Hangisi doğrudur?

Hangisi doğrudur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: Hangisi doğrudur?
A: Erciyes Kayseri'nin ilçesidir
B: Uludağ Bursa'nın ilçesidir
C: Çoruh Artvin'in ilçesidir
D: Kızılırmak Çankırı'nın ilçesidir
Doğru cevap: D şıkkı Kızılırmak Çankırı'nın ilçesidir
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: Hangisi doğrudur?
A: Erciyes Kayseri'nin ilçesidir
B: Uludağ Bursa'nın ilçesidir
C: Çoruh Artvin'in ilçesidir
D: Kızılırmak Çankırı'nın ilçesidir
Doğru cevap: D şıkkı Kızılırmak Çankırı'nın ilçesidir