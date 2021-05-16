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    • 16.05.2021 23:40
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    • 16.05.2021 23:40
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    Milyoner sorusu: Hangisi doğrudur?

    Hangisi doğrudur? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Milyoner sorusu: Hangisi doğrudur?
    Hangisi doğrudur? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Hangisi doğrudur?
    A: Erciyes Kayseri'nin ilçesidir
    B: Uludağ Bursa'nın ilçesidir
    C: Çoruh Artvin'in ilçesidir
    D: Kızılırmak Çankırı'nın ilçesidir

    Doğru cevap: D şıkkı Kızılırmak Çankırı'nın ilçesidir
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