Milyoner sorusu: İngiltere’de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen, nefes alamayıp fenalaşınca yanında...

İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen, nefes alamayıp fenalaşınca yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen, nefes alamayıp fenalaşınca yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir?
A: Andy Warhol
B: Pablo Picasso
C: Salvador Dali
D: Marcel Duchamp
Doğru cevap: C Salvador Dali
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen, nefes alamayıp fenalaşınca yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir?
A: Andy Warhol
B: Pablo Picasso
C: Salvador Dali
D: Marcel Duchamp
Doğru cevap: C Salvador Dali