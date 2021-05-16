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    • 16.05.2021 22:28
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    • 16.05.2021 22:35
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    Milyoner sorusu: İngiltere’de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen, nefes alamayıp fenalaşınca yanında...

    İngiltere’de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen, nefes alamayıp fenalaşınca yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Milyoner sorusu: İngiltere’de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen, nefes alamayıp fenalaşınca yanında...
    İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen, nefes alamayıp fenalaşınca yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen, nefes alamayıp fenalaşınca yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir?

    A: Andy Warhol
    B: Pablo Picasso
    C: Salvador Dali
    D: Marcel Duchamp

    Doğru cevap: C Salvador Dali
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    Haberler Televizyon Milyoner sorusu: İngiltere’de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen, nefes alamayıp fenalaşınca yanında...