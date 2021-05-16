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    • 16.05.2021 22:24
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    Jimmy Carter’ın 1981’de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri, çevirmen tarafından Başkan Carter komik bir...

    Jimmy Carter’ın 1981’de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri, çevirmen tarafından Başkan Carter komik bir hikaye anlattı herkes gülmeli şeklinde çevrilmiştir? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Jimmy Carter’ın 1981’de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri, çevirmen tarafından Başkan Carter komik bir...
    Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri, çevirmen tarafından Başkan Carter komik bir hikaye anlattı herkes gülmeli şeklinde çevrilmiştir? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri, çevirmen tarafından Başkan Carter komik bir hikaye anlattı herkes gülmeli şeklinde çevrilmiştir?

    A: Japonya
    B: SSCB
    C: Arjantin
    D: Hİndistan

    Doğru cevap: Japonya
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