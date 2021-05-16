Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri, çevirmen tarafından Başkan Carter komik bir hikaye anlattı herkes gülmeli şeklinde çevrilmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri, çevirmen tarafından Başkan Carter komik bir hikaye anlattı herkes gülmeli şeklinde çevrilmiştir?
A: Japonya
B: SSCB
C: Arjantin
D: Hİndistan
Doğru cevap: Japonya
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri, çevirmen tarafından Başkan Carter komik bir hikaye anlattı herkes gülmeli şeklinde çevrilmiştir?
A: Japonya
B: SSCB
C: Arjantin
D: Hİndistan
Doğru cevap: Japonya