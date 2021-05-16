Finlandiya’da tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatili kaçıncı günüdür?

2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinden yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatili kaçıncı günüdür? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: 2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinden yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatili kaçıncı günüdür?
A: 1. gün
B: 2. gün
C: 4. gün
D: 8. gün
Doğru cevap: D
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: 2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinden yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatili kaçıncı günüdür?
A: 1. gün
B: 2. gün
C: 4. gün
D: 8. gün
Doğru cevap: D