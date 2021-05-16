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    • 16.05.2021 22:17
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    • 16.05.2021 22:17
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    Finlandiya’da tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatili kaçıncı günüdür?

    2012’de Finlandiya’da 54 çalışan üzerinden yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatili kaçıncı günüdür? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Finlandiya’da tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatili kaçıncı günüdür?
    2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinden yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatili kaçıncı günüdür? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinden yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatili kaçıncı günüdür?

    A: 1. gün
    B: 2. gün
    C: 4. gün
    D: 8. gün

    Doğru cevap: D
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