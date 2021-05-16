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    • 16.05.2021 22:13
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    • 16.05.2021 22:13
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    İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı önce hafiften bir rüzgar esiyor yavaş yavaş sallanıyor dizeleri hangi şaire aittir?

    İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı önce hafiften bir rüzgar esiyor yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda dizeleri hangi şaire aittir? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı önce hafiften bir rüzgar esiyor yavaş yavaş sallanıyor dizeleri hangi şaire aittir?

    İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı önce hafiften bir rüzgar esiyor yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda dizeleri hangi şaire aittir? Sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı önce hafiften bir rüzgar esiyor yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda dizeleri hangi şaire aittir?

    A:Atilla İlhan
    B: Orhan Veli Kanık
    C: Can Yücel
    D:

    Doğru cevap: Orhan Veli Kanık

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