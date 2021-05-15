Züleyha'ya baktığında "Hayatta insanın başına her şey gelebilir" diyen Altınbilek, bazı sahneleri okurken yutkunduğunu, altından nasıl kalkacağını düşündüğünü söyledi.

ZÜLEYHA'NIN YILMAZ'I KAYBETTİĞİ SAHNEDEN ÇOK ETKİLENDİM!

Hikâyenin başında, İstanbul'da bir terzi çırağı olan Züleyha ve otomobil tamirhanesinde çalışan Yılmaz, evlenmek için para biriktirirken, başlarına gelenler onları Adana'da şehrin ileri gelenleri arasına dâhil etti.

Adeta tüm coğrafyaya karşı aşklarını koruyan ve birlikte bir hayat için çırpınan Züleyha ve Yılmaz tam hayallerine kavuştuklarında bir trafik kazası onları birbirlerinden ayırdı! Yılmaz karakterinin hayata veda ettiği anlar, Hilal Altınbilek'in 3. sezonda en etkilenerek oynadığı sahneler oldu.