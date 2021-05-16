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    • Magazin
    • 17.05.2021 08:26
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    • 17.05.2021 08:26
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    Haddini oldukça aştı! Gemileri yaktı! EDHO'da şoke eden plan! ATV izle!

    EDHO'da gemiler yakıldı! Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194.son bölünde Hızır, İlyas'ın zarar görmemesi adına sınırlarının ötesine geçerken, İlyas ikazlara aldırış etmeksizin kendi bildiği okuyor. Adeta her bölümüyle heyecanı doruklara tırmandıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'nin düşmana karşı kurduğu planı olay oldu. "Çatışmaya mı hasretiz?" diyen İshak Hızır ile yaptığı ittifakın neticesinde Sezai'yi Tufan ve İdris'e tuzak kurduğu esnada ele geçirerek masaya teslim ettti. Haşmet'in ölümünü oylamamak için liderliği ağabeyi Hızır'a devreden beyli Volkan ve Rıdvan'ın oğullarını ele geçirmek için muhteşem bir plan yaptı. Heyecanın giderek arttığı bölüm biter bitmez EDHO 195. bölüm fragmanı için bekleyiş sürüyor.

    takvim.com.tr
    Asla af yok! Gemileri yaktı! EDHO 195. bölüm fragmanı

    Gemileri yaktı! Haddini oldukça aştı! EDHO'da asla af yok! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ile Ömür cephesinde Pınar faktörü yüzünden meydana gelen huzursuzluğun yankıları tüm ailede hissedilmeye başlanır. Duyduklarının etkisiyle öfkesinin kurbanı olan Haşmet'in İlyas'a bir hışımla kafa atması olayların bambaşka boyut kazanmasına davetiye çıkardı. Suçlu olduğunu kabul etmeyen ve bu uğurda herkesle hasım olmayı göze alan Haşmet ve Hızır arasında büyük gerilim yaşandı. Ömür'ün planları bozduğu son bölümden sonra EDHO 195. bölüm fragmanı için heyecan zirvelere ulaştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195.bölümüyle 18 Mayıs Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.

    EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 195. BÖLÜM FRAGMANI

    Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 195. BÖLÜM NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195.bölümüyle 18 Mayıs Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.


        EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        "BUNA CEVAP VERMEM İCAP EDER"

        İlyas toplantıda "İlyas "Ben söyleyeceklerimi söyleyip müsaadenizi isteyeyim. Ben artık bu masanın lideri olarak oturmamın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben lideri olarak oturduğum masada hakarate ya da saldırıya uğrarsam eğer buna cevap vermem icap eder." diyerek liderliği Hızır Reis'e bıraktı.

        YAMAN KORKMAZ'IN PLANI

        Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.

        İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur.

        Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

        Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir.

        Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır.

            Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder. İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

            Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder.

            Façalılar'dan kız alarak akraba olan Çakırbeyli'ler, Alpaslan'ı ayağa kaldıran Pınar yüzünden gerginlik yaşarlar.
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