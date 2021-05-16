Gemileri yaktı! Haddini oldukça aştı! EDHO'da asla af yok! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ile Ömür cephesinde Pınar faktörü yüzünden meydana gelen huzursuzluğun yankıları tüm ailede hissedilmeye başlanır. Duyduklarının etkisiyle öfkesinin kurbanı olan Haşmet'in İlyas'a bir hışımla kafa atması olayların bambaşka boyut kazanmasına davetiye çıkardı. Suçlu olduğunu kabul etmeyen ve bu uğurda herkesle hasım olmayı göze alan Haşmet ve Hızır arasında büyük gerilim yaşandı. Ömür'ün planları bozduğu son bölümden sonra EDHO 195. bölüm fragmanı için heyecan zirvelere ulaştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195.bölümüyle 18 Mayıs Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 195. BÖLÜM FRAGMANI
Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195.bölüm fragmanı yayınlandı mı?
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 195. BÖLÜM NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195.bölümüyle 18 Mayıs Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.