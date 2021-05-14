Netflix Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak? Netflix Fatih Terim belgeseli konusu nasıl olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Galatasaray fanatiklerinin çok sevindiği bu haberle birlikte detaylar da merak edilmeye başlandı. Bu projeyle birlikte Fatih Terim Netflix'te belgeseli yer alacak ilk Türk olma unvanını yakalayacak. Sosyal medyadan paylaşımlar da peşpeşe geldi. İşte ayrıntılar…
NETFLIX FATIH TERIM BELGESELI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Twitter hesabından yapılan açıklamada "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz. Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te." ifadelerine yer verildi.
Bu haberin ardından Terim de şahsi Twitter adresinden açıklamada bulundu ve "Kameraları, ışıkları hazırla Netflix Türkiye başlıyoruz..." mesajını takipçileri ile paylaştı.
FATİH TERİM KİMDİR?
Babası Kıbrıs Türkü olan Terim futbola Ceyhanspor'da başladı. Türkiye 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. Lige geçen Adana Demirspor'da sergilediği oyun ile herkesin ilgisini üzerine çekti ve bir sonraki sezon Galatasaray'a transfer oldu. 1985'te futbola veda edene kadar
Galatasaray'da futbol oynayan Terim Galatasaray'da takım kaptanlığını da üstlendi. Galatasaray'daki oyunculuk kariyeri boyunca yürüttüğü kaptanlığı sayesinde tüm zamanların en sevilen Galatasaray oyuncularından biri haline geldi. Galatasaray formasıyla 327 maç oynadı. Sarı kırmızılı forma altında futbolculuk kariyeri boyunca lig şampiyonluğunu sevincini yaşayamadı ancak 2'şer kez Türkiye Kupası ile Başbakanlık Kupası ve 1 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.