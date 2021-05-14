7 Kez U-19, 10 kez Ümit Milli ve 51 kez de A Milli olmak üzere toplam 68 kez Türkiye Milli Futbol Takımı forması giyen Fatih Terim, bu maçlarda 2 gole imzasını atmıştır.

Ayrıca aralıksız 51 kez A Milli Takım forması giyerek bir kez daha adını Türk futbol tarihine yazdırmış oldu. 1987 yılında başladığı teknik direktörlük hayatı boyunca şu takımları çalıştırdı: Ankaragücü (1987-1989), Göztepe (1989-1990), Türkiye Ümit Milli Takımı (1990-1993), Türkiye A Milli Takımı (1993-1996, 2005-2009), Galatasaray (1996-2000, 2002-2004, 2011-…), Fiorentina (2000-2001), Milan (2001)...

1 Temmuz 2011 tarihinde Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen törende, Galatasaray ile üç senelik resmi sözleşmeye imza atmıştır.