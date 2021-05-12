ATV ekranlarının reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa başvuran Adnan Uygun, eşi Meliha Uygun'un İbrahim Gümüş ile kaçtığını ve 10 yıldır eşinden ayrı yaşadığını belirterek Esra Erol'dan yardım istedi.
Adnan Bey, 10 yıl içinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "28 yıl önce eşim Meliha Uygun ile severek evlendim. Bir oğlumuz oldu, şu an 26 yaşında. Eşimin ilk eşinden iki tane de kızı var.
Bir gün bir kira borcumuz oldu. Eşim 'Sana o parayı bulacağım' dedi. 3-4 gün sonra parayı getirdi. Borcumuzu ödedik. Ondan sonra eşim 'Bir adam var, sokakta kalmış. Gelsin bizde bir gece kalsın, sabah gidecek' dedi. Ben de vicdanen kabul ettim, 'Tamam bir gece kalacaksa kabul ediyorum' dedim.