Meliha'nın ilk eşinden kızı bizde kalıyordu, kız rahatsız oldu. 'Anne olur mu böyle' dedi ve anneannesine gitti. Bir gün telefon açtı, 'Anne kaçın dayım baskın yapacak' dedi. Eşimin ailesi de bu durumdan rahatsız olmuş. Ben de eşime uydum, çıktım evden. Ben eniştemin Alibeyköy'deki evine gittim, eşimde tüm itirazlarıma rağmen İbrahim'in teyzesine gitti. Eşimi sevdiğim için her dediğini yapıyorum, o günde yaptım"