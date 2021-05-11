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    • Televizyon
    • 11.05.2021 18:40
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    • 11.05.2021 18:42
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    eşi Mine’yle ’da yüzleşti! “Beni 25 bin lira karşılığında aldı” dedi tüm iddiaları yalanladı

    , 1 yaşındaki çocuğunun annesi ’in ’nun yanında olduğunu ve tehdit edildiğini iddia ederek ’da programına başvurmuştu. Mine Keskin Zekin’e ulaşan Esra Erol’da ekibi ise karı-kocayı canlı yayında yüzleştirdi. Mine Hanım’ın açıklamaları ise programa damga vurdu. İşte detaylar…

    Karı-koca karşı karşıya!

    , eşi 'in kendisini aradığını ve tarafından zorla tutulduğunu, tehdit edildiğini söylediğini belirtmişti. Şaban Zekin, "Karımı çok seviyordum, evi iki kere terk etti. Çocuğum için affettim. Ancak o yine kaçtı. Başka bir adamın yanından Murat Karakuzu'nun yanına gitti" demişti.

    Şaban Bey, bu süreçte eşinin kendisini arayarak Murat Karakuzu'nun yanında olduğunu ve tehdit edildiğini söylediğini belirtti. Mine Keskin Zekin'e ulaşan 'da ekibi, karı-kocayı canlı yayında yüzleştirdi.

    Canlı yayını görüntülü olarak bağlanan Mine Keskin Zekin ise söyledikleriyle şoke etti. Şaban Bey'in evliliği boyunca kendisine şiddet uyguladığını dile getiren Mine Hanım, şunları söyledi:

    "Şaban, kadın sığınma evinden beni 25 bin lira karşılığında aldı. Şaban'ın ailesi hep üstüme geldi. Şiddet gördüm, Şaban beni odunla dövdü. Bu yüzden kaçtım"

    Murat Karakuzu'nun yanında zorla tutulmadığını dile getiren Mine Hanım, "Murat'tan 5 aylık hamileyim" ifadelerini kullandı.

    Şaban'la tanışmasını da anlatan Mine Hanım, "Ben Şaban'la tanıştığımda evliydim. Sonra boşandım, Şaban'la evlendim. Şaban 25 bin lira ödeyince 'Ben para verdim, sen artık anneme bakmak zorundasın' dedi. Ama ben çalıştım o parayı ödedim" şeklinde konuştu.

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    Haberler Televizyon Şaban Zekin eşi Mine’yle Esra Erol’da yüzleşti! “Beni 25 bin lira karşılığında aldı” dedi tüm iddiaları yalanladı