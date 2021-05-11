Ağzıyla kuş tutsa da olmadı Kuruluş Osman ve Sadakatsiz paket etti! Masumiyet seti durdu yayından kaldırıldı Hülya Avşar bile yetmedi... Şubat ayında başladığı ilk bölümünün ardından birçok izleyicinin beğendiği Masumiyet dizisinin ilk bölümü, Total'de 4, AB'de yaklaşık 5 reyting alarak haftanın en zorlu akşamlarından çarşamba akşamı önemli bir başarı elde etmişti. Ancak sonrasında reytinglerden bir türlü istenen verim alınamadı. Final haberleri gelirken bakında nasıl bir hamle yapıldı.