Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 11.05.2021 11:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2021 11:12
    ABONE OL

    Ağzıyla kuş tutsa da olmadı ve paket etti! seti durdu yayından kaldırıldı bile yetmedi

    Oyuncu kadrosunda , , , , gibi isimleri bulunduran dizisinden şoke eden karar. Geçtiğimzi günlerde final yapacağı iddia edilen Masumiyet dizisi için FOX tv'den akıllara zarar bir karar geldi. Bu sezon başında seyirci karşısına çıkmaya başlayan ilk bölümleriyle büyük bir izleyici kitlesi çeken ancak sonrasında adım adım dibi görmeyi başlayan Masumiyet yayın akışından kaldırıldı. Ancak şaşırtan hamleler sadece bununla sınırlı kalmadı seyirci de isyanı bastı.

    Ağzıyla kuş tutsa da olmadı ekrana bir türlü tutunamadı!

    Ağzıyla kuş tutsa da olmadı Kuruluş Osman ve Sadakatsiz paket etti! Masumiyet seti durdu yayından kaldırıldı Hülya Avşar bile yetmedi... Şubat ayında başladığı ilk bölümünün ardından birçok izleyicinin beğendiği Masumiyet dizisinin ilk bölümü, Total'de 4, AB'de yaklaşık 5 reyting alarak haftanın en zorlu akşamlarından çarşamba akşamı önemli bir başarı elde etmişti. Ancak sonrasında reytinglerden bir türlü istenen verim alınamadı. Final haberleri gelirken bakında nasıl bir hamle yapıldı.

    Her çarşamba akşamı sevilen dizi Masumiyet kötü haber geldi. Karşısında Sadakatsiz ve Kuruluş Osman gibi reyting rekorları kıran diziler olan Masumiyet etkileyici hikayesine rağmen tutunamadı.

    Masumiyet dizisi final yapmadan ekran macerasını tamamlıyor.

        Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın gibi yıldız isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisinden sürpriz karar. Masumiyet sete çıkmıyor.

        Masumiyet 12 Mayıs pazartesi akşamı ekranlara gelmeyecek. Masumiyet dizisi yeni günü pazartesi olacak ancak Masumiyet dizisi sete çıkmıyor. Elde olan 12. ve 13. bölüm ekranlara gelerek yayın hayatını tamamlayacak.

        Pazartesi akşamı sezon finali yapan Yasak Elma dizisi yerine son iki bölüm ekranlara gelerek ekran macerasını tamamlayacak.

            Masumiyet 12 mayıs çarşamba akşamı yeni bölümü bekleyenlere kötü haber geldi. Masumiyet dizisi yeni bölümü 12. bölüm 12 mayıs çarşamba günü yayınlanmayacak. Masumiyet bu pazartesi yayınlanacak ancak dizi çekimleri tamamladı.

            Elde çekilen 13 bölümün olduğu Masumiyet dizisi sete çıkmayacak. Pazartesi yüksek reyting alsa bile Masumiyet 14. bölüm yayınlanmayacak. İki hafta sonra Masumiyet dizisi final yaparak ekran macerasını tamamlayacak.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Dünya basını katil İsrail'in safını seçip Filistinlileri suçladı!
            Haberler Televizyon Ağzıyla kuş tutsa da olmadı Kuruluş Osman ve Sadakatsiz paket etti! Masumiyet seti durdu yayından kaldırıldı Hülya Avşar bile yetmedi