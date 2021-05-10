Esra Erol’da karar zamanı! Ali Karacabay açıkladı kızı Muteber gözyaşlarına boğuldu Ali amca damadı Arif'i kabul etti mi?

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına Ali Karacabay'ın kararı damga vurdu. Kızı Muteber'in Arif ile evlenme isteğine karşı çıkan Ali Karacabay, Ersa Erol'da ekibi ve köy muhtarının araya girmesiyle ikna oldu. Ali Bey, "Arif'i affediyorum ama kızımı üzerse karşısında beni bulur" dedi. İşte detaylar…
Ali Karacabay, kızı Muteber'in kaçırıldığını düşünerek Esra Erol'da programına başvurmuştu. Esra Erol ve ekibi Ali Bey'in kızı Muteber'i bularak baba-kızı canlı yayında kavuşturmuştu.
Dini nikahlı eşini terk ederek internette tanıştığı Arif isimli şahısla kaçan Muteber, "Arif'i çok seviyorum, evlenmek istiyorum. O da beni çok seviyor, gözümün içine bakıyor" diyerek kaçırılmadığını açıklamıştı.
Ancak Ali Bey, kendisiyle tanışmaya gelmeyen Arif'i damat olarak kabul etmedi ve köy halkı tarafından bu durumun kabul edilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Esra Erol harekete geçerek Ali Bey'in ikamet ettiği Yozgat Yerköy ilçesinin muhtarına ulaştı.