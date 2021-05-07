Survivor'da büyük skandal Acun Ilıcalı'nın kulağına giderse halleri harap! Otel odasında meğer o iki Survivor yarışmacısı... TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2021'deki bu anlaşma milyonların ağzını açık bıraktı. Binlerce kişi arasından seçilip gelen Survivor yarışmacıları arasında rekabet tüm hızıyla devam ederken, seyirci bu anlaşmayı duyunca inanamdı ve diğer yarışmacılara haksızlık yapıldığını düşündü. Ortaya çıkan bu anlaşma ardından gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor'da finale ise sayılı zaman kaldı. Her hafta farklı bir ismin adadan ayrıldığı yarışmada en son elenen isim Melis olmuştu. Melis'in elenmesiyle birlikte adada dengelerde değişmişti. Ortaya atılan bir gerçekse dikkatleri üzerine çekti.
Survivor'da yer alan Batuhan ve o isim yarışma başlamadan önce bir araya gelerek bir sözleşme imzalamış. Sözleşmenin maddelerine üstün körü değinen Batuhan şok etkisi yaratmıştı.