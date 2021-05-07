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    • Magazin
    • 07.05.2021 11:02
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    • 07.05.2021 11:02
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    'da büyük skandal 'nın kulağına giderse halleri harap! Otel odasında meğer o iki Survivor yarışmacısı...

    ekranlarının fenomen yarışma programı 'da heyecan ve rekabet had safhada... Özellikle ünlüler ve gönüllüler takımlarının karışmasının ardından taraf iyice kendini göstermeye başladı ve mücadele bambaşka bir boyut kazandı. Bu zamana kadar olan süre zarfında pek çok isim diğerlerine göre daha ön planda oldu. Kimileri söylemleriyle adından söz ettirirken kimileri performansıyla gönüllere taht kurdu. Ancak Survivor'ın perde arkasında bambaşka şeyler oluyor. Öyle ki bu iki yarışmacı arasındaki anlaşma 'yı kızdırabilir.

    Survivor'da büyük skandal Acun Ilıcalı'nın kulağına giderse halleri harap!

    Survivor'da büyük skandal Acun Ilıcalı'nın kulağına giderse halleri harap! Otel odasında meğer o iki Survivor yarışmacısı... TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2021'deki bu anlaşma milyonların ağzını açık bıraktı. Binlerce kişi arasından seçilip gelen Survivor yarışmacıları arasında rekabet tüm hızıyla devam ederken, seyirci bu anlaşmayı duyunca inanamdı ve diğer yarışmacılara haksızlık yapıldığını düşündü. Ortaya çıkan bu anlaşma ardından gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi.

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor'da finale ise sayılı zaman kaldı. Her hafta farklı bir ismin adadan ayrıldığı yarışmada en son elenen isim Melis olmuştu. Melis'in elenmesiyle birlikte adada dengelerde değişmişti. Ortaya atılan bir gerçekse dikkatleri üzerine çekti.

    Survivor'da yer alan Batuhan ve o isim yarışma başlamadan önce bir araya gelerek bir sözleşme imzalamış. Sözleşmenin maddelerine üstün körü değinen Batuhan şok etkisi yaratmıştı.

        İşin perde arkasındaki sır ise kısa bir süre önce ortaya çıktı. Bunun üzerin Acun Ilıcalı'nın iki ismi de kural ihlalinden dolayı diskalifiye edeceği iddia edilmeye başlandı.

        Batuhan yaklaşık olarak 2 ya önce yaptığı bir açıklamada; "Benim İsmail abiyle aramızda bir kader birliği ve anlaşmamız var. Bu anlaşmamızda şöyle; biz onun buraya gelmeden önce oturduk konuştuk.

        İkimizde şampiyon olmak için varız ama şampiyonluk tek kişilik. Bizde o yüzden "Aramızdan şampiyonluk kelimesini kaldıralım" dedik ve "Bireysellik olana kadar birbirimize her anlamda destek olalım" dedik" sözlerini dile getirdi. Peki bu anlaşmanın alt maddeleri neler?

            İddialara göre; İsmail ve Batuhan adaya giriş yapmadan hemen önce aynı otelde kaldılar. Otelde bir anlaşma yaparak; yarışma boyunca birlikte hareket ederek kendileri dışında ki yarışmacıları elemelerini sağlayacakları, bunun yanında birbirlerinin isimlerine ne olursa olsun yazmayacakları aktarıldı.

            Survivor Panorama ekibinin tartışmasına konu olan bu olayda ise İsmail'in fikri soruldu.

            İsmail ise bu anlaşmayı kabul ettiğini ve bu anlaşmanın hala devam ettiğini dile getirdiği açıklandı.

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            Haberler Magazin Survivor'da büyük skandal Acun Ilıcalı'nın kulağına giderse halleri harap! Otel odasında meğer o iki Survivor yarışmacısı...