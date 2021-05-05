Kuruluş Osman Sultan Mesut kimdir? Sultan Mesut'u oynayan Şener Savaş kimdir?

SULTAN MESUT'U CANLANDIRAN ŞENER SAVAŞ KİMDİR?



Şener Savaş eğitim hayatını İstanbul'da tamamlamıştır. Ekran karşısına ilk kez 2004 senesinde Show Tv ekranlarında yayımlanan "Cennet Mahallesi" dizisiyle geçen Şener Savaş, dizide canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çekmiştir.





2010 senesinde "Geniş Aile" dizisinde rol alan Şener Savaş, bu diziyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Bugüne dek pek çok yapımda izleyicilerle buluşan Şener Savaş, şimdi ATV ekranlarının fenomeni haline gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Rafet" karakterini canlandırdı.



Şener Savaş projeye katılmasıyla ilgili "Geniş kitlelere hitap eden ve yurtdışında birden fazla ülkede yayınlanan bir projenin parçası olmak beni mutlu etti" dedi.