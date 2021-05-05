Kuruluş Osman Sultan Mesut kimdir? Sultan Mesut'u oynayan Şener Savaş kimdir?

Kuruluş Osman Sultan Mesut kimdir? Kuruluş Osman'ın Sultan Mesut'u Şener Savaş kimdir? ATV dizisi Kuruluş Osman'a dahil olan karakterlerin kim olduğu merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Sultan Mesut oldu. İşte Sultan Mesut hakkında merak edilen bilgiler...
SULTAN MESUT KİMDİR?
II. Gıyaseddin Mesud, Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir.
II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.
SULTAN MESUT'U CANLANDIRAN ŞENER SAVAŞ KİMDİR?
Şener Savaş eğitim hayatını İstanbul'da tamamlamıştır. Ekran karşısına ilk kez 2004 senesinde Show Tv ekranlarında yayımlanan "Cennet Mahallesi" dizisiyle geçen Şener Savaş, dizide canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çekmiştir.
2010 senesinde "Geniş Aile" dizisinde rol alan Şener Savaş, bu diziyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Bugüne dek pek çok yapımda izleyicilerle buluşan Şener Savaş, şimdi ATV ekranlarının fenomeni haline gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Rafet" karakterini canlandırdı.
Şener Savaş projeye katılmasıyla ilgili "Geniş kitlelere hitap eden ve yurtdışında birden fazla ülkede yayınlanan bir projenin parçası olmak beni mutlu etti" dedi.