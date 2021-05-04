Ha şöyle ha böyle derken Show TV fişini çekti izleyici biteceğine inanmak istemiyor! Toplu kıyımdan nasibini aldı müdavimleri yasta... Eylül 2019'dan bu yana Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşan, başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final yapacağı zaten biliniyordu ama Show Tv aceleci davrandı ve erkene çekti. Yani çokça müdavimi bulunan Kuzey Yıldızı İlk Aşk ekranlara sanıldığından daha da erken veda edecek. İşte detaylar...
Show TV'de Cumartesi akşamları yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ikinci sezonunda beklenen ilgiyi bulamadı! Dizinin reytingleri iyice düştü. Ancak diziyi takip edenler, hafta sonuna neşe katan yapımı çok seviyor. Ancak Show TV, diziyle ilgili kararını bir süre önce verdi.
Başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldıkları ve çekimleri Ordu'da süren dizinin müdavimleri, Yıldız ve Kuzey karakterlerini o kadar çok sevdi ki biteceğine inanmak istemiyor.