Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 04.05.2021 17:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2021 17:18
    ABONE OL

    Ha şöyle ha böyle derken fişini çekti izleyici biteceğine inanmak istemiyor! Toplu kıyımdan nasibini aldı müdavimleri yasta

    ekranlarındaki final kıyımına bir yenisi daha eklendi izleyici yasta... Ekranların fenomen dizileri arasında yer alan ile 'nin başrolleri paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final tarihi hem belli oldu hem de değişti. Show TV’de Cumartesi akşamları yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ikinci sezonunda beklenen ilgiyi bulamadı! Dizinin reytingleri iyice düştü. Karadeniz'in eşsiz kenti Ordu'da çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk  için final kararı çok önceden verilmişti ancak son dakika da karar yine değişti. Final artık daha daha yakın.

    Show TV fişini çekti izleyici biteceğine inanmak istemiyor!

    Ha şöyle ha böyle derken Show TV fişini çekti izleyici biteceğine inanmak istemiyor! Toplu kıyımdan nasibini aldı müdavimleri yasta... Eylül 2019'dan bu yana Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşan, başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final yapacağı zaten biliniyordu ama Show Tv aceleci davrandı ve erkene çekti. Yani çokça müdavimi bulunan Kuzey Yıldızı İlk Aşk ekranlara sanıldığından daha da erken veda edecek. İşte detaylar...

    Show TV'de Cumartesi akşamları yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ikinci sezonunda beklenen ilgiyi bulamadı! Dizinin reytingleri iyice düştü. Ancak diziyi takip edenler, hafta sonuna neşe katan yapımı çok seviyor. Ancak Show TV, diziyle ilgili kararını bir süre önce verdi.

    Başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldıkları ve çekimleri Ordu'da süren dizinin müdavimleri, Yıldız ve Kuzey karakterlerini o kadar çok sevdi ki biteceğine inanmak istemiyor.

        Sosyal medyada final kararı ile ilgili üzüntülerini dile getiren izleyiciler, Karadeniz'in eşsiz doğa manzaraları eşliğinde, Yıldız ve Kuzey'in maceralarının bitmesini istemese de bir süre önce dizinin 67 veya 68. bölümde biteceği haberini almıştı.

        Show TV, yeni sezonda radikal kararlar vererek, reytingleri daha iyi olan Arıza, Ramo, Alev Alev dizilerinin de biletini kesti. Bu kararlardan Kuzey Yıldızı da nasibini aldı.

        Aslında ilk açıklandığında 60. bölümde final denilen dizinin daha sonra bölüm sayısı uzatılmıştı. Son alınan karar ile bu durum da değişti.

            Gazeteci Birsen Altuntaş, twitter'daki hesabından son kararı duyurdu! Bu hafta 8 Mayıs Cumartesi akşamı 63. bölümü yayınlanacak olan dizinin final tarihi bir sonraki haftaya çekildi.

            Yani Kuzey Yıldızı dizisi, 15 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 64. bölümüyle ekrana veda edecek.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            En düşük memur maaşı kaç lira oldu?
            Haberler Televizyon Ha şöyle ha böyle derken Show TV fişini çekti izleyici biteceğine inanmak istemiyor! Toplu kıyımdan nasibini aldı müdavimleri yasta