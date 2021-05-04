Ha şöyle ha böyle derken Show TV fişini çekti izleyici biteceğine inanmak istemiyor! Toplu kıyımdan nasibini aldı müdavimleri yasta... Eylül 2019'dan bu yana Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşan, başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final yapacağı zaten biliniyordu ama Show Tv aceleci davrandı ve erkene çekti. Yani çokça müdavimi bulunan Kuzey Yıldızı İlk Aşk ekranlara sanıldığından daha da erken veda edecek. İşte detaylar...