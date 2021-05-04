Canlı yayına katılan Nazlı Hanım'ın dış görünümündeki değişim dikkat çekerken anne Ayşe Hanım kızı gelir gelmez "Sana yazıklar olsun" diyerek sitem etti. Ayşe Hanım, şöyle konuştu: "Sana yazıklar olsun, sana eyvahlar olsun. Sen çöpten yemek yerken biz seni bulduk sahip çıktık madem bundan da ayrılacaktın niye başka yere gittin benim yanıma gelmen lazımdı"

'ŞEREF BENİ DÖVÜYORDU'

Nazlı Okul da şiddet gördüğünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Şeref Beni dövüyordu. Babasına kızsın, çocuklarına kızsın soluğu bende alıyordu. Ben şiddet gördüğümü aileme söyleyemedim. Kaçmak zorunda kaldım çünkü bunaldım. Bütün eşyalarımı yem çuvalına koydum soranlara da çöp atmaya gidiyorum dedim. Ben bunalımdaydım, çirkin olay olduktan sonra ondan daha da soğudum. Aileme bu olayları söyleyemedim çünkü ailemin başı belaya girerdi"