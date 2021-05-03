Berna Hanım, çocuklarını reddeden Mehmet Ateş ile Esra Erol’da yüzleşti! “Beraber yaşadığım Mehmet çocuğumu reddediyor”

Berna Hanım, 4 yıl birlikte yaşadığı Mehmet Ateş ile aralarında dini nikah olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Mehmet, asker kaçağı olduğu için ve devlette bazı sorunları olduğu için nikah kıyamıyoruz. Mehmet ile nikah kıyamamamızın nedeni annesi zaten. Mehmet'ten ayrıldığım gün karakola sığındım.

Mehmet ile tartıştığımız için bana zarar vereceğinden dolayı korktum. O gün de babamı buldum. Babam beni bir çeyrek altın karşılığında amcamın oğlu ile evlendirdi. 2 ay evlerinde kalınca 2 aylık hamile olduğumu öğrendim. Amcam ve ailesi çocuğumu kabul etmiyordu.