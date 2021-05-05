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    • Televizyon
    • 05.05.2021 16:46
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    • 05.05.2021 16:46
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    ? ? Final mi yaptı?

    Özellikle dizi severler tarafından ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Pandemiden dolayı evde olan vatandaşlar televizyonların yayın akışlarını takip ediyor ve özellikle akşam kuşağı dizilerini kaçırmadan izliyor. Peki ? Bu hafta yayın akışında görülmeyen Son Yaz dizisi final mi yaptı? Konuya dair açıklama geldi…

    takvim.com.tr
    Son Yaz bu hafta yok mu?

    Son Yaz bu hafta yok mu? Son Yaz 19. yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Final mi yaptı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken dizilerden biri olan Son Yaz Cuma akşamları izleyicilerle buluşuyordu fakat bu hafta yayın akışından kaldırıldığı görülünce meraklandırdı. Peki dizi final mi yaptı, artık ekranlara gelmeyecek mi? İşte yanıtı…

    SON YAZ YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK MI?

    Son Yaz'ın sosyal medya hesaplarından şu mesaj paylaşıldı:

    "Sevgili Son Yaz Ailesi, Setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki, dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere."

    SON YAZ OYUNCULARI KİMLER?

    Oyuncu kadrosu ve karakterler
    Alperen Duymaz - Akgün Gökalp Taşkın
    Ali Atay - Selim Kara
    Funda Eryiğit - Canan Kara
    Hafsanur Sancaktutan - Yağmur Kara
    Emre Karayel - Fatih Doğanay
    Sinan Tuzcu - Metin Yaman
    Şebnem Dönmez - Serap Gök
    Arif Pişkin - Selçuk Taşkın
    Halil Babür - Soner Sancaktar
    Sezer Koç - Emel Yaman
    Yasemin Yazıcı - Naz Yaman
    Erdem Şanlı - Kaan Gök
    Sarp İkiler - Arda Ateş
    Ata Nedim Arman - Altay Kara
    Yunus Narin - Eray Duraner
    Cengiz Okuyucu - Ahmet Tunalı

        SON YAZ KONUSU NEDİR?

        İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…

        Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.
        Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.
        Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

        Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.
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        Haberler Televizyon Son Yaz bu hafta yok mu? Son Yaz 19. yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Final mi yaptı?