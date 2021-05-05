Son Yaz bu hafta yok mu? Son Yaz 19. yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Final mi yaptı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken dizilerden biri olan Son Yaz Cuma akşamları izleyicilerle buluşuyordu fakat bu hafta yayın akışından kaldırıldığı görülünce meraklandırdı. Peki dizi final mi yaptı, artık ekranlara gelmeyecek mi? İşte yanıtı…
SON YAZ YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK MI?
Son Yaz'ın sosyal medya hesaplarından şu mesaj paylaşıldı:
"Sevgili Son Yaz Ailesi, Setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki, dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere."
SON YAZ OYUNCULARI KİMLER?
Oyuncu kadrosu ve karakterler
Alperen Duymaz - Akgün Gökalp Taşkın
Ali Atay - Selim Kara
Funda Eryiğit - Canan Kara
Hafsanur Sancaktutan - Yağmur Kara
Emre Karayel - Fatih Doğanay
Sinan Tuzcu - Metin Yaman
Şebnem Dönmez - Serap Gök
Arif Pişkin - Selçuk Taşkın
Halil Babür - Soner Sancaktar
Sezer Koç - Emel Yaman
Yasemin Yazıcı - Naz Yaman
Erdem Şanlı - Kaan Gök
Sarp İkiler - Arda Ateş
Ata Nedim Arman - Altay Kara
Yunus Narin - Eray Duraner
Cengiz Okuyucu - Ahmet Tunalı