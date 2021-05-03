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    • 03.05.2021 18:08
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    • 03.05.2021 18:21
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    Son dakika: Şeref'in kayıp olan eşi Nazlı'yı buldu! Şiddet iddiaları stüdyoyu karıştırdı

    Son dakika: Şeref'in kayıp olan eşi Nazlı'yı buldu! Şerif Okul, kayınvalidesi ile birlikte Esra Erol’da programına başvurarak kayıp olan eşi ’un bulunması için yardım istedi. Esra Erol’da ekibi kısa süre içinde Nazlı Okul’a ulaştı. Canlı yayına telefonla bağlanan Nazlı Hanım’ın söyledikleri ise programa damga vurdu.

    Şeref'in kayıp olan eşi Nazlı'yı Esra Erol buldu!

    "Karım Nazlı ile severek evlendik ama o kaçıp gitti" diyen Şeref Okul, eşi Nazlı Okul'un bulunması için Esra Erol'da programına başvurdu.

    Kısa süre içinde Esra Erol'da ekibinin ulaştığı Nazlı Okul ise canlı yayına telefonla bağlanarak sevdiğinin yanında olduğunu söyledi.

    Çok mutlu olduğunu ve dönmek istemediğini belirten Nazlı Okul, Şeref Okul'u istemediğini dile getirdi.

    Şeref Bey ise eşinin evlilik yapamayacağını, önce boşanması gerektiğini söyledi. Nazlı Okul'un şiddet iddialarının ardından ise stüdyo karıştı.

        Nazlı Okul, "Bana kan dondurucu şeyler yaptılar. Defalarca boğazıma yapıştı, beni dövdü" diyerek şiddete uğradığını iddia etti.

        Bunun üzerine Nazlı Okul'un annesi Ayşe Hanım ile Şeref Okul, iddiaları yalanladı. Şeref Okul, "Ben seni dövmedim, sana vurmadım" diyerek isyan etti.

        Ayşe Hanım ise " bir aydır seni arıyor, hastaneye bile seni kucağında taşıdı. Bu adam naptı sana" diyerek damadına destek çıktı.
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            Haberler Televizyon Son dakika: Şeref'in kayıp olan eşi Nazlı'yı Esra Erol buldu! Şiddet iddiaları stüdyoyu karıştırdı