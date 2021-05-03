"Karım Nazlı ile severek evlendik ama o kaçıp gitti" diyen Şeref Okul, eşi Nazlı Okul'un bulunması için Esra Erol'da programına başvurdu.
Kısa süre içinde Esra Erol'da ekibinin ulaştığı Nazlı Okul ise canlı yayına telefonla bağlanarak sevdiğinin yanında olduğunu söyledi.
Çok mutlu olduğunu ve dönmek istemediğini belirten Nazlı Okul, Şeref Okul'u istemediğini dile getirdi.
Şeref Bey ise eşinin evlilik yapamayacağını, önce boşanması gerektiğini söyledi. Nazlı Okul'un şiddet iddialarının ardından ise stüdyo karıştı.