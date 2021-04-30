Sıra dışı öyküsü ve başarılı oyuncu kadrosu ile cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönüşen Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Akıncı 18. bölüm fragmanı heyecanın dozunu arttırdı. Son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtaran Akıncı, bu kez en büyük düşmanı ile yüz yüze!

AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Akıncı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Akıncı dizisinin çoğu sahne çekimleri İstanbul'da Kuzguncuk semtinde yapılmaktadır. Dizideki çoğu sahne Üsküdar-Kuzguncuk'ta geçmektedir. Bunlara ek olarak Akıncı dizisinin dizi-film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer almaktadır.