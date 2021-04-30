Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 30.04.2021 08:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2021 09:25
    ABONE OL

    İstanbul'u felaketten kurtaran şimdi düşmanıyla yüz yüze! İşte e damga vuracak o sahne...

    Köklerini tarihinden alan, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan modern bir halk kahramanının suç dünyası ile mücadelesini anlatan 18. yeni bölüm ile izleyiciye nefes kesen anlar yaşatmaya devam edecek. Sıra dışı öyküsü ve başarılı oyuncu kadrosu ile cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönüşen 'nin reyting rekortmeni dizisi Akıncı yeni bölümde bomba patlıyor! Akıncı düşmanıyla artık yüz yüze! İşte ve 'nin başrol paylaştığı Akıncı yeni bölümde yaşanacaklar...

    İstanbul'u felaketten kurtaran Akıncı şimdi düşmanıyla yüz yüze!

    Sıra dışı öyküsü ve başarılı oyuncu kadrosu ile cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönüşen Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Akıncı 18. bölüm fragmanı heyecanın dozunu arttırdı. Son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtaran Akıncı, bu kez en büyük düşmanı ile yüz yüze!

    AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Akıncı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Akıncı dizisinin çoğu sahne çekimleri İstanbul'da Kuzguncuk semtinde yapılmaktadır. Dizideki çoğu sahne Üsküdar-Kuzguncuk'ta geçmektedir. Bunlara ek olarak Akıncı dizisinin dizi-film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer almaktadır.

    AKINCI'DA BU HAFTA...

    Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önlemiştir. Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçmiştir.

    Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine iner.
        İşte çıkarma yasağı uzatıldı!
        Haberler Televizyon İstanbul'u felaketten kurtaran Akıncı şimdi düşmanıyla yüz yüze! İşte Akıncı 18. bölüme damga vuracak o sahne...