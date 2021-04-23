Büşra Develi'nin kardeşi Dilara ve oğluna bakın! Akıncı'nın güzeller güzeli Nergis'i meğer teyzeymiş...

Büşra Develi'nin kardeşi Dilara'ya bakın! Akıncı'nın güzeller güzeli Nergis'i meğer teyzeymiş... Oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Yılmaz Bayraktar, Müge Boz, Berrin Arısoy, Ayça Erturan gibi oyuncuları bulunduran Akıncı'nın şüphesiz ki en çok dikkat çeken ismi dizinin başrollerinden güzeller güzeli oyuncu Büşra Develi. 27 yaşındaki başarılı oyuncu güzelliğiyle ve Juliette Binoche'a olan benzerliğiyle adından söz ettiriyor. Instagram'da binlerce takipçisi bulunan Büşra Develi'yi kardeşi Dilara'yla görenler şaştı kaldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından birbirlerine benzetilemeyen iki kardeşten Dilara'nın bir de oğlu var... İşte başta Akıncı'nın yıldızı Büşra Develi olmak üzere ünlülerin kardeşleri.