Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık silsilesi tam gaz devam 'veda' paylaşımıyla kendi kendini ele verdi! Hilal Altınbilek duyurdu... Perşembe akşamlarının vazgeçilmez atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in yaptığı bir paylaşım kafaları karıştırdı. Bir Zamanlar Çukurova'yla kariyerinin zirvesine çıkan 30 yaşında oyuncu öyle ucu açık bir paylaşım yaptı ki izleyici şoke oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? İşte o paylaşım ve detaylar...
Son zamanlarda Hilal Altınbilek'in diziden ayrıldığına dair birçok iddia gündeme geliyordu. Fakat ne yapımdan ne de oyuncudan diziden ayrıldığı yönünde bir paylaşım gelmemişti. Kısa süre önce diziden Uğur Güneş'te ayrılmış ve dizide birçok senaryo değişmişti. Ümit karakterinin diziye girişiyle birlikte Züleyha, Demir için 2. plana atılmıştı.
Diziden ayrılacağı yönünde iddialara ise bugün Hilal Altınbilek cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı. Oyuncunun bu paylaşımı ise kısa sürede büyük yankı uyandırdı.