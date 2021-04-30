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    • 30.04.2021 11:29
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    • 30.04.2021 11:29
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    'da ayrılık silsilesi tam gaz devam 'veda' paylaşımıyla kendi kendini ele verdi! duyurdu

    ekranlarının fenomen dizisi Eylül 2018'den bu yana yoluna hız kesmeden devam ediyor. Oyuncu kadrosunda , , , , , , gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Çukurova'da geçtiğimiz aylarda peşpeşe ayrılıklar yaşanmıştı. Önce sonra sırasıyla ve diziden ayrılarak izleyiciyi üzmüştü. Ancak bu ayrılıklar silsilesinin devamı gelebilir. Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzeli Züleyha'sı Hilal Altınbilek öyle bir paylaşım yaptı ki izleyicinin etekeleri tutuştu. İşte Hilal Altınbilek'in veda paylaşımı.

    Hilal Altınbilek duyurdu izleyici yıkıldı

    Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık silsilesi tam gaz devam 'veda' paylaşımıyla kendi kendini ele verdi! Hilal Altınbilek duyurdu... Perşembe akşamlarının vazgeçilmez atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in yaptığı bir paylaşım kafaları karıştırdı. Bir Zamanlar Çukurova'yla kariyerinin zirvesine çıkan 30 yaşında oyuncu öyle ucu açık bir paylaşım yaptı ki izleyici şoke oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? İşte o paylaşım ve detaylar...

    Son zamanlarda Hilal Altınbilek'in diziden ayrıldığına dair birçok iddia gündeme geliyordu. Fakat ne yapımdan ne de oyuncudan diziden ayrıldığı yönünde bir paylaşım gelmemişti. Kısa süre önce diziden Uğur Güneş'te ayrılmış ve dizide birçok senaryo değişmişti. Ümit karakterinin diziye girişiyle birlikte Züleyha, Demir için 2. plana atılmıştı.

    Diziden ayrılacağı yönünde iddialara ise bugün Hilal Altınbilek cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı. Oyuncunun bu paylaşımı ise kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

        3 sezondur dizinin kemik oyuncusu olan Hilal Altınbilek'in diziden ayrıldığını doğrular bir paylaşım yapması ise kafalardaki soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

        Peki, Hilal Altınbilek ne paylaşımı yaptı?

        "Gitmek güzel, güzel gitmek" notunu düşerek paylaşımını yapan güzel oyuncu dikkatleri üzerine topladı. Bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ise "Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor" olarak yorumlandı.

            İŞTE HİLAL ALTINBİLEK'İN O PAYLAŞIMI

            HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

            21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunluğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı.

            Oyunculuk kariyerine 2011 yılı yapımı Derin Sular adlı dizi ile başlayan Altınbilek, Şükrü Özyıldız ile başrolde yer aldı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı ve Ece Uslu, Şerif Sezer ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Hilal Altınbilek bu dizi ile tanınan oyunculardan birisi oldu.

                2016'da Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı rolde oynadı. 2018'de Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha karakterini canlandırmaktadır. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.
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                Haberler Televizyon Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık silsilesi tam gaz devam 'veda' paylaşımıyla kendi kendini ele verdi! Hilal Altınbilek duyurdu