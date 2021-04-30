Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık silsilesi tam gaz devam 'veda' paylaşımıyla kendi kendini ele verdi! Hilal Altınbilek duyurdu... Perşembe akşamlarının vazgeçilmez atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in yaptığı bir paylaşım kafaları karıştırdı. Bir Zamanlar Çukurova'yla kariyerinin zirvesine çıkan 30 yaşında oyuncu öyle ucu açık bir paylaşım yaptı ki izleyici şoke oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? İşte o paylaşım ve detaylar...