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    • 30.04.2021 16:14
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    'ın yeni transferi 'ten geliyor hem de başrolü! Meğer bugünü bekliyormuş 'nun...

    ekranlarında izleyici karşısına kısa bir süre önce çıkmaya başlayan ve herkesin beğenisini kazanan 'ın oyuncu kadrosuna bomba bir isim geliyor. Hali hazırda , , , gibi isimleri kadrosunda barındıran ve Kıbrıs'ın bağımsızlık hikayesini anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni oyuncusu 'ten geliyor.  Deli Yürek'teki 'Ağabey' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu , Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde ortaya çıktı. 77 yaşındaki usta sanatçı Demir Karahan yeni dizi haberiyle sosyal medyada merak konusu oldu.

    Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni transferi Deli Yürek'ten geliyor hem de başrolü!

    Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni transferi Deli Yürek'ten geliyor hem de başrolü! Meğer bugünü bekliyormuş Kenan İmirzalıoğlu'nun... TRT 1'de ekranlara gelen 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin oyuncu kadrosuna usta oyuncu dahil oldu. Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs'a öyle bir isim transfer oldu ki duyan herkesin şok olmasına neden oldu. Usta oyunculuğu ile dikkatleri çeken Demir Karahan kadroya dahil olarak başarılı ekip içerisinde yer almak için harekete geçti.

    Bu sezon yayın hayatına başlayan ve yedisinden yetmişine kadar herkesin beğenisini ilk bölümden bu yana kadar kazanmayı başaran Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine öyle bir isim transfer oldu ki duyan herkesin şok olmasına neden oldu. Usta oyunculuğu ile dikkatleri çeken Demir Karahan kadroya dahil olarak başarılı ekip içerisinde yer almak için harekete geçti.

    Demir Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ilk olarak 29 Nisan 2021 tarihinde ekranlara gelen bölümü içerisinde yer alacak ve bu şekilde devam edecek.

        Tarihi gerçekleri konu edinen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Kıbrıs Türklerinin bu güne kadar varoluş ve özgürlük için verdikleri mücadeleyi konu aldı. Efsane lakabı ile dikkatleri çeken Teşkilat görevlisine can verecek Demir Karahan şimdiden Bir Zamanlar Kıbrıs severlerin heyecanla beklemesine neden oldu. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin güçlü ekibine yer alarak insanları ekranlara kilitlemeye devam edecek.

        Tecrübe ve görevlerinde bu güne kadar göstermiş olduğu başarılar ile beraber Teşkilat içerisinde efsane unvanına sahip olacak Demir Karahan, bu hafta ekranlara gelecek olan 5. Bölümü ile ilk kez Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde sevenleri ile buluşacak. Ankaralı hayatında kişisel bir öneme sahip olacak karakter Teşkilat üzerine dönüşü Ankaralı olan karakterin gizemler ile dolu olan geçmişine ışık tutarak ekranlarda yer almaya devam edecek.

        DEMİR KARAHAN KİMDİR?

        Demir Karahan 25 Mart 1944 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

        Avusturya Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken yönetmen ve senarist Duygu Sağıroğlu ile tanışan Karahan, öğrenimini yarıda bırakarak, 20'li yaşlarında kamera karşısına geçti. Türk - Fransız ortak yapımı bir filmde oynamak üzere Fransa'ya giderek orada 4 filmde rol aldı, yönetmen asistanlığı yaptı ve evlendi. Askerlik nedeniyle Türkiye'ye döndü. Sinemanın krize girdiği süreçte ticaret ve çiftçilikle uğraştı ve politikayla da ilgilenerek Adana DSP İl Başkanlığı görevinde bulundu, bu arada bir de gazete çıkardı. Strazbourg Türk Filmleri Haftasında yönetmen Osman Sınav ile karşılaşmasıyla aldığı teklif üzerine yeniden bir dizi filmle sinemaya döndü.



            Oyuncu Melih Görgün'ün babası olan Demir Karahan, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup, sanat hayatında oyunculuk dışında "Çark" adlı bir film senaryosu yazmış (1971) ve aynı filmin yönetmenliğini de üstlenmişti.

            DEMİR KARAHAN DİZİLERİ

            1999 - Deli Yürek (Ağabey)
            2003 - Kurtlar Vadisi (Müsteşar Yardımcısı) (Konuk Oyuncu)
            2004 - Haziran Gecesi (Ural Aydın)
            2005 - Emret Komutanım (Albay)
            2005 - Kayıt Dışı (Uğur Mühürdar)
            2006 - Arka Sokaklar (Osman) (Konuk Oyuncu)
            2007 - Yaprak Dökümü (Konuk Oyuncu)
            2007 - Fesupanallah (Müdür Demir)
            2007 - Tutsak
            2007 - Yolcu (Mehmet)
            2009 - Adanalı (Komutan Atilla)
            2009 - Görev Pesinde
            2009 - M.A.T. (Yavuz Soysal)
            2010 - Aşk Bir Hayal (Sahin Gürsoy)
            2011 - Dedektif Memoli (Müdür)
            2012 - Korkma (Emin Ersoy)
            2013-2014 - Tatar Ramazan (Ertuğrul)
            2013 - En Uzun Yüzyıl
            2014 - Kardeş Payı (Konuk Oyuncu)
            2015 - Milat (Murat Bey)
            2018 - Can Kırıkları
            2021 - Bir Zamanlar Kıbrıs
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