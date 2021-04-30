Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni transferi Deli Yürek'ten geliyor hem de başrolü! Meğer bugünü bekliyormuş Kenan İmirzalıoğlu'nun... TRT 1'de ekranlara gelen 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin oyuncu kadrosuna usta oyuncu dahil oldu. Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs'a öyle bir isim transfer oldu ki duyan herkesin şok olmasına neden oldu. Usta oyunculuğu ile dikkatleri çeken Demir Karahan kadroya dahil olarak başarılı ekip içerisinde yer almak için harekete geçti.