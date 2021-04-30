Fatma Hanım, 21 yaşındaki kızı Elife Buse'nin Antalya'daki ablası ile yaşadığını memlekete dönecekleri 12 Mart günü ise ortadan kaybolduğunu söyledi.
Uzun süredir kızından haber alamayan Fatma Hanım gözyaşları içinde Esra Erol'da programından yardım istedi. Esra Erol ve ekibi ise Elife Buse'ye ulaştı.
Canlı yayına telefonla bağlanan Elife Buse'nin sitemkar sözleri programa damga vurdu. Dönmek istemediği için ortadan kaybolduğunu açıklayan Elife Buse, kimseye bir şey anlatmak zorunda olmadığını söyledi.
Annesinin saçma şeyler söylediğini ve anlaşamadığı için evden çıkıp gittiğini dile getiren Elife Buse, reşit bir insan olduğuna dikkat çekti.