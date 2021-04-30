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    • 30.04.2021 18:37
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    • 30.04.2021 18:59
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    ’ın imdadına yetişti! 12 Mart’tan beri kayıp olan 21 yaşındaki bulundu

    , 21 yaşındaki 'nin 12 Mart’tan beri kayıp olduğunu belirterek ’da programından yarım istedi. Fatma Hanım’ın yardım çığlığını duyan Esra Erol ile ekibi da Elife Buse'yi buldu. Canlı yayına telefonla bağlanan Elife Buse ise sitemkar sözleriyle programa damga vurdu. İşte detaylar…

    Fatma Hanım’ın imdadına Esra Erol yetişti!

    Fatma Hanım, 21 yaşındaki kızı Elife Buse'nin Antalya'daki ablası ile yaşadığını memlekete dönecekleri 12 Mart günü ise ortadan kaybolduğunu söyledi.

    Uzun süredir kızından haber alamayan Fatma Hanım gözyaşları içinde Esra Erol'da programından yardım istedi. Esra Erol ve ekibi ise Elife Buse'ye ulaştı.

    Canlı yayına telefonla bağlanan Elife Buse'nin sitemkar sözleri programa damga vurdu. Dönmek istemediği için ortadan kaybolduğunu açıklayan Elife Buse, kimseye bir şey anlatmak zorunda olmadığını söyledi.

    Annesinin saçma şeyler söylediğini ve anlaşamadığı için evden çıkıp gittiğini dile getiren Elife Buse, reşit bir insan olduğuna dikkat çekti.

        Polise de ifade verdiğini de sözlerine ekleyen genç kız, bunlara bakılabileceğini ifade etti. Öte yandan Elife Buse Antalya'da olduğunu, iş bulduğunu açıkladı.

        Kendisine bir düzen kurduğundan bahseden Elife Buse, ailesi ile birlikte iken bunu yapamadığını vurguladı.
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        Haberler Televizyon Fatma Hanım’ın imdadına Esra Erol yetişti! 12 Mart’tan beri kayıp olan 21 yaşındaki Elife Buse bulundu