"Sen televizyona çıkarsan ben seni rezil ederim" şeklinde tehdit edildiklerini söyleyen babaanne, torunlarının kaçmadan bir gün önce annesi Aynur Hanım'ın yanına gittiğini belirtti. Gelinine torununu sorduğunu dile getiren babaanne, 'Sana ne' cevabını aldığını söyledi.

AYNUR HANIM CANLI YAYINA BAĞLANDI

Telefonla canlı yayına bağlanan Aynur Hanım ise iddiaları doğrulayarak kızı Dilara'nın Kenan Altın ile resmi nikah kıydığını söyledi. Aynur Hanım, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Kızım babaannenin ve dedenin uyarılarından bunalıma girdi evden kaçtı.