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    • 28.04.2021 19:36
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    Babaanne ve dedenin büyük feryadı! Torunları kendisinden 25 yaş büyük ’a kaçtı resmi nikahı açıkladı

    Babaanne ve dedenin büyük feryadı! 20 yaşındaki torunları ’dan haber alamayan çaresiz babaanne ve dede, torunlarının kendisinden 25 yaş büyük isimli şahsa kaçtığını belirterek ’dan yardım istedi. “20 yaşındaki torunumuz Dilara, kendisinden 25 yaş büyük Kenan'a gitti” diyen babaanne gözyaşlarına hakim olamadı. Dilara’nın annesi Aynur ise canlı yayına telefonla bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

    Babaanne ve dedenin büyük feryadı!

    20 yaşındaki torunları Dilara Ünal'dan haber alamayan çaresiz babaanne ve dede, Esra Erol'da programına başvurarak yardım istedi. Torunlarının kendisinden 25 yaş büyük Kenan Altın ile kaçtığını belirten yaşlı çift, oğullarının şizofren olduğunu ve torunlarını zorluklarla büyüttüklerini söyledi.

    "Sen televizyona çıkarsan ben seni rezil ederim" şeklinde tehdit edildiklerini söyleyen babaanne, torunlarının kaçmadan bir gün önce annesi Aynur Hanım'ın yanına gittiğini belirtti. Gelinine torununu sorduğunu dile getiren babaanne, 'Sana ne' cevabını aldığını söyledi.

    AYNUR HANIM CANLI YAYINA BAĞLANDI
    Telefonla canlı yayına bağlanan Aynur Hanım ise iddiaları doğrulayarak kızı Dilara'nın Kenan Altın ile resmi nikah kıydığını söyledi. Aynur Hanım, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Kızım babaannenin ve dedenin uyarılarından bunalıma girdi evden kaçtı.

    Bursa'ya kaçtı, Kenan Altın'ı da tanıyorum. Kızım da 'Korkma anne ben buradayım' dedi. Ben kızıma güveniyorum, inanıyorum.

        Nikah kıyılmış artık olan olmuş biten bitmiş. Ben bu evliliği anne olarak onaylıyorum. Kenan'ın gayet güzel işi var. Evi var, barkı var. Kızım 'Anneciğim ben rahatım, güvendeyim' dedi"

        Esra Erol ise "7 nisan tarihinde Dilara Ünal ile Kenan Altın resmi nikah kıymışlar" diyerek iddiaları netleştirdi.
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        Haberler Televizyon Babaanne ve dedenin büyük feryadı! Torunları Dilara Ünal kendisinden 25 yaş büyük Kenan Altın’a kaçtı resmi nikahı Esra Erol açıkladı