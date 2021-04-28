20 yaşındaki torunları Dilara Ünal'dan haber alamayan çaresiz babaanne ve dede, Esra Erol'da programına başvurarak yardım istedi. Torunlarının kendisinden 25 yaş büyük Kenan Altın ile kaçtığını belirten yaşlı çift, oğullarının şizofren olduğunu ve torunlarını zorluklarla büyüttüklerini söyledi.
"Sen televizyona çıkarsan ben seni rezil ederim" şeklinde tehdit edildiklerini söyleyen babaanne, torunlarının kaçmadan bir gün önce annesi Aynur Hanım'ın yanına gittiğini belirtti. Gelinine torununu sorduğunu dile getiren babaanne, 'Sana ne' cevabını aldığını söyledi.
AYNUR HANIM CANLI YAYINA BAĞLANDI
Telefonla canlı yayına bağlanan Aynur Hanım ise iddiaları doğrulayarak kızı Dilara'nın Kenan Altın ile resmi nikah kıydığını söyledi. Aynur Hanım, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Kızım babaannenin ve dedenin uyarılarından bunalıma girdi evden kaçtı.
Bursa'ya kaçtı, Kenan Altın'ı da tanıyorum. Kızım da 'Korkma anne ben buradayım' dedi. Ben kızıma güveniyorum, inanıyorum.