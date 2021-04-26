NE AŞKLARI BİTTİ NE KAVGALARI! TÜRKİYE GÜNLERCE ONLARI KONUŞTU! ONLARI KONUŞMAYA DEVAM EDECEK! MUAMMER'İN SON HAMLESİ ÇOK KONUŞULACAK! GÜLHAN ŞİMDİ NE YAPACAK?