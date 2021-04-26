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    • Televizyon
    • 26.04.2021 16:21
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    • 28.04.2021 16:36
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    CANLI YAYIN İZLE 28 Nisan Çarşamba | ATV linki YOUTUBE 'in hamlesi sonrası Gülhan ne yapacak?

    canlı yayınında bugün (27 Nisan Çarşamba) neler yaşanıyor? Dün yayın sonrası neler yaşandı? Yoksa barışıyorlar mı? "Tuttuğu takım maçı kaybetti, sabaha kadar kocasından dayak yedi" Fadime'nin büyük isyanı! “Karım Ayten gelsin boşanalım, acil başkasıyla evlenmem lazım" diyen Yaşar Bey, 2 yıllık karısı Ayten ile karşı karşıya geliyor! ile Gülhan bir kez daha geliyor! Herkesi şok edecek büyük gelişme! “Eşim ayşe 2 çocuğumuzu bırakıp, hostesliğini yaptığı servisin şöförüyle kaçtı" diyen Muzaffer Bey'in şok iddiaları ve daha fazlası Atv 'da canlı yayınında.

    Esra Erol | CANLI YAYIN

    Esra Erol bugün (28 Nisan) neler yaşanıyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer aldı.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL CANLI YAYIN

    NE AŞKLARI BİTTİ NE KAVGALARI! TÜRKİYE GÜNLERCE ONLARI KONUŞTU! ONLARI KONUŞMAYA DEVAM EDECEK! MUAMMER'İN SON HAMLESİ ÇOK KONUŞULACAK! GÜLHAN ŞİMDİ NE YAPACAK?

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        Haberler Televizyon Esra Erol ATV CANLI YAYIN İZLE 28 Nisan Çarşamba | ATV linki YOUTUBE Muammer'in hamlesi sonrası Gülhan ne yapacak?